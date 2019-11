Cuestionan el "Tolo" Gallego como DT de Panamá

El entrenador argentino Américo Rubén Gallego fue duramente criticado hoy como director técnico del seleccionado de Panamá de fútbol por parte del ex capitán y figura del equipo Felipe Baloy, quien piensa "que llevaba mucha inactividad y no sabía nada de Panamá".



Baloy, de 38 años, dijo sobre el técnico argentino: "Gallego no tiene planificación ni criterio para seleccionar a los jugadores, para colmo hacía cuatro años que no dirigía a un equipo y no sabía absolutamente nada del fútbol panameño".



En el programa Fútbol Picante de la cadena ESPN, Baloy siguió fustigando al ex entrenador de Independiente y Newell's diciendo: “Hace entrenamientos, se lesionan dos jugadores y te convoca a dos jugadores nuevos que no estuvieron en las prácticas. La pregunta es ¿Para qué son las prácticas?”.



Panamá recibe hoy a México en la penúltima fecha de la Liga de Naciones de Concacaf en el estadio Rommel Fernández, en un encuentro que el equipo de Gallego necesita ganar para poder seguir soñando con la posibilidad de estar presente en el hexagonal final del certamen.



“Estamos lejos de clasificar a la hexagonal y más con un partido como el que jugaremos ante México, que es sumamente difícil", agregó el ex futbolista y autor del primer gol de Panamá en el Mundial de Rusia 2018 en la goleada ante Inglaterra por 1-6.