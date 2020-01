D'Onofrio: "Los de Juntos por el Cambio parecen veedores suizos que recién llegaron"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado bonaerense Jorge D'Onofrio (Frente de Todos) dijo hoy que los referentes de Juntos por el Cambio "parecen veedores suizos que recién llegan a la provincia a darnos un diagnóstico, cuando son los responsables de esta situación” financiera que atraviesa el mayor distrito del país.



En declaraciones formuladas a Télam, el legislador se refirió al pedido del gobierno de Axel Kicillof a los tenedores del bono BP21 para poder prorrogar hasta el 1 de mayo el pago de un vencimiento de capital previsto para el 26 de enero, y sostuvo que el Ejecutivo "no quiere que la provincia entre en default".



Por el contrario, remarcó que el objetivo es "seguir la línea del gobierno nacional: reestructurar la deuda y postergar el pago del 26 de enero por 90 días".



“La ex gobernadora (María Eugenia Vidal) dice que dejó 25 mil millones de pesos en las arcas provinciales, sin embargo, este mes solamente tenemos que pagar 36 mil millones. Dejaron una provincia inviable y encima ahora quieren decirnos qué hacer", cuestionó el legislador.



En ese marco, agregó: “Hoy tenemos un 85% de stock de deuda en dólares, y no es más alta porque en el 2018 se nos corto el crédito, sino hoy sería mucho más grande”.



Luego, apuntó que ya no piden que los ayuden, "sino que por lo menos no pongan más palos en la rueda”.



También remarcó que en el debate en torno a la Ley Impositiva “Juntos por el cambio defendió a la cerealeras, que son a su vez los dueños de los puertos", e ironizó que "es como que defiendan que se ponga a Jack Sparrow (personaje de la película Piratas en el Caribe) a manejar la Aduana".



"Por eso, el gobernador está empezando a revisar quiénes son o quiénes se creen los dueños de la provincia. Está por presentar una nueva ley de puertos, para evitar los enormes niveles de evasión que hay hoy”, adelantó.



D'Onofrio afirmó que “tenemos una deuda social, que el gobernador está tomando como prioridad y está trabajando para que en marzo empiecen las clases o para que haya vacunas en la provincia".



"Pero con participaciones de la oposición como la que hubo en la Ley Impositiva es muy difícil, porque se dedicaron a beneficiar a los cableoperadores, cerealeras, y grandes dueños de la tierra”, añadió.