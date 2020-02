Daer reafirmó que "la deuda no se puede pagar" pero confió en acuerdo ventajoso con el FMI

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El cotitular de la CGT Héctor Daer reafirmó hoy que la deuda que el país tiene con el FMI "no se puede pagar", por lo que se manifestó "muy optimista" en que el Gobierno alcance en la negociación con ese organismo un "resultado" que "no signifique perjudicar a los sectores vulnerables o que no permita el despegue del país".



"No hay que adjetivar, sobre todo los que no estamos en la mesa de negociaciones", aclaró Daer sobre las tratativas en marcha, al advertir que "si no, se plantean alternativas sin tener ni siquiera técnicamente la cuestión con precisión".



Horas después de la reunión que mantuvo hoy en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández, el referente sindical enfatizó que la CGT "confía en los negociadores que pone el Gobierno".



"Creemos en los dichos y principios que tienen quienes están en el Gobierno, que quieren encontrar un resultado sin que esto signifique perjudicar a los sectores vulnerables y que no permita el despegue del país", subrayó, en declaraciones al canal C5N.



En ese sentido, Daer afirmó que "la deuda no se puede pagar" porque "el impacto que generaría ese costo sobre el PBI (Producto Bruto Interno) lo hace imposible", y reiteró que tanto el Gobierno como los sectores sindicales que lo acompañan son "muy optimistas con llegar a buen puerto".



Sobre las próximas negociaciones paritarias, el jefe del sindicato de Sanidad desestimó la obligatoriedad de la cláusula gatillo y apostó por una "revisión" que permita "ir llevando los convenios colectivos más a corto plazo".



"¿Por qué vamos a trazar un acuerdo a largo plazo con una inflación que por ahí es mayor a la que se puede prever?", se preguntó Daer.