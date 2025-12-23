Dale Q' Va y Cristian Herrera lideran la grilla de la 38º Fiesta de la Semilla y la Manzana en Iglesia

El corazón del departamento de Iglesia se prepara para latir al ritmo de su fiesta más emblemática. Los días viernes 9 y sábado 10 de enero de 2026, el Predio Los Manantiales, en Rodeo, será el escenario de la 38º edición de la Fiesta Provincial de la Semilla y la Manzana, un encuentro que combina celebración, identidad cultural y grandes espectáculos musicales para toda la familia.

La grilla artística ya está confirmada y promete dos noches con propuestas musicales distintas. El festival comenzará con toda la energía el viernes 9. Esa noche estará dedicada al baile, teniendo como cabeza de cartel a la banda cordobesa de cuarteto Dale Q’ Va, que promete hacer vibrar al público con su repertorio festivo. Junto a ellos, se presentará Llokallas, completando una velada pensada para no dejar a nadie quieto.

El sábado 10 de enero, el ánimo girará hacia la emotividad y las raíces. La segunda noche honrará la tradición local con el talento del cantante sanjuanino Cristian Herrera y su banda Aire Mansero, quienes se encargarán de ponerle voz al sentir folklórico y la historia del pueblo iglesiano.

Los asistentes podrán disfrutar de un completo patio de comidas con sabores típicos y regionales, y recorrer la feria artesanal donde el talento local se expresa en creaciones únicas. Además, el programa incluirá presentaciones de academias de danza y la actuación de artistas locales, enriqueciendo la oferta y apoyando a los creadores de la zona.

Una cita consolidada

Con casi cuatro décadas de historia, la Fiesta de la Semilla y la Manzana se ha consolidado como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del verano sanjuanino. Representa una vitrina para la idiosincrasia de Iglesia y una oportunidad para que residentes y visitantes se reúnan para celebrar la cultura, la producción local y la calidez de la comunidad.

Las actividades comenzarán a las 20 horas en ambas jornadas, en un predio que ya se alista para recibir a miles de personas en un ambiente de fiesta, tradición y alegría.