Cultura y Espectáculos > En Enero

Dale Q' Va y Cristian Herrera lideran la grilla de la 38º Fiesta de la Semilla y la Manzana en Iglesia

Los días 9 y 10 de enero, el Predio Los Manantiales en Rodeo vibrará con la 38º edición de la fiesta. La primera noche estará encabezada por el cuarteto de Dale Q' Va, mientras que el cierre folklórico estará a cargo de Cristian Herrera y Aire Mansero.

POR REDACCIÓN

23 de diciembre de 2025
Del cuarteto al folklore: Dale Q' Va y Cristian Herrera serán las figuras de la fiesta de Iglesia. FOTO: Gentileza

El corazón del departamento de Iglesia se prepara para latir al ritmo de su fiesta más emblemática. Los días viernes 9 y sábado 10 de enero de 2026, el Predio Los Manantiales, en Rodeo, será el escenario de la 38º edición de la Fiesta Provincial de la Semilla y la Manzana, un encuentro que combina celebración, identidad cultural y grandes espectáculos musicales para toda la familia.

La grilla artística ya está confirmada y promete dos noches con propuestas musicales distintas. El festival comenzará con toda la energía el viernes 9. Esa noche estará dedicada al baile, teniendo como cabeza de cartel a la banda cordobesa de cuarteto Dale Q’ Va, que promete hacer vibrar al público con su repertorio festivo. Junto a ellos, se presentará Llokallas, completando una velada pensada para no dejar a nadie quieto.

El sábado 10 de enero, el ánimo girará hacia la emotividad y las raíces. La segunda noche honrará la tradición local con el talento del cantante sanjuanino Cristian Herrera y su banda Aire Mansero, quienes se encargarán de ponerle voz al sentir folklórico y la historia del pueblo iglesiano.

Los asistentes podrán disfrutar de un completo patio de comidas con sabores típicos y regionales, y recorrer la feria artesanal donde el talento local se expresa en creaciones únicas. Además, el programa incluirá presentaciones de academias de danza y la actuación de artistas locales, enriqueciendo la oferta y apoyando a los creadores de la zona.

Una cita consolidada

Con casi cuatro décadas de historia, la Fiesta de la Semilla y la Manzana se ha consolidado como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del verano sanjuanino. Representa una vitrina para la idiosincrasia de Iglesia y una oportunidad para que residentes y visitantes se reúnan para celebrar la cultura, la producción local y la calidez de la comunidad.

Las actividades comenzarán a las 20 horas en ambas jornadas, en un predio que ya se alista para recibir a miles de personas en un ambiente de fiesta, tradición y alegría.

