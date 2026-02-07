Con una convocatoria cercana a las 10.000 personas, Rawson fue escenario del inicio de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore 2026, uno de los eventos tradicionales más convocantes de la provincia. La primera jornada se desarrolló en el Predio Gaucho José Dolores, con una programación que combinó música, jineteada y expresiones culturales.

El Escenario Mayor concentró gran parte de la actividad, con las actuaciones de Confluencia, Ernesto Villavicencio, Aire Mansero, Palo Santo y el cierre del After Gaucho. En paralelo, las destrezas criollas marcaron el ritmo de la noche y acompañaron la participación constante del público.

Aire Mansero fue uno de los shows más esperados.

Uno de los momentos destacados fue el reconocimiento a Daniel Fazi, histórico relator del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, quien participó junto al payador Carlos Marchesini en la jineteada. La distinción se realizó en el marco de su trayectoria en los principales festivales del país.

Las jineteadas se destacaron en la apertura del show.

Durante su intervención, Fazi hizo referencia al presente de la destreza criolla y mencionó al jinete Benjamín Costa, además de dedicar el reconocimiento al gaucho cuyano y sanjuanino. También agradeció el acompañamiento del público y cerró su participación con un saludo que fue respondido con aplausos.

En el acto, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, señaló que la fiesta representa una expresión de identidad cultural y destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado, así como el impacto económico y turístico del evento en el departamento.

El intendente de Rawson junto a Daniela Rodríguez, jefe comunal de Chimbas y demás autoridades.

Lo que sigue

La fiesta continuará este sábado 7 de febrero con su segunda jornada, que incluirá acto de apertura, desfile, nuevas montas de jineteada y las presentaciones de Diego Villegas, Labriegos, Grupo Renovados y El Yeyo, además de academias de danza y propuestas en el Escenario Peña y el Escenario Sunset Gaucho.

Entradas y accesos

Las entradas continúan a la venta de manera online mediante código QR a través de Lito, asistente virtual de WhatsApp (2645702020). El valor anticipado es de $6.000 y en boletería $10.000. No abonan menores de 12 años ni personas con discapacidad con CUD. Jubilados y mayores de 70 años acceden a un 50% de descuento.

El estacionamiento tiene un costo de $3.000 por auto y $2.000 por moto. El predio abre sus puertas a partir de las 19 horas. Se permite el ingreso con conservadoras, reposeras y equipo de mate, mientras que está prohibido ingresar con parrillas, mascotas y botellas de vidrio.