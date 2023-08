Dana White reveló quién será el próximo oponente de Conor McGregor

Dana White no se guardó nada en las últimas horas y dejó en claro lo que opina sobre el futuro inmediato de Conor McGregor. Cuando han nacido varios rumores sobre qué ocurrirá con el irlandés a continuación, el mandatario decidió ponerle un fin a las diferentes versiones que dicen que peleará con Justin Gaethje por el título "BMF". De esa forma, aseguró que luchará con Michael Chandler.

En una conferencia de prensa posterior a la primera semana del Dana White´s Contender Series, el mandatario de UFC puso el foco en lo que viene para "The Notorious". De esa manera, el "jefe" de la compañía reconoció lo siguiente en cuanto al irlandés: "Hablé con Conor, ya sea ayer o el día anterior, y sí, está listo para pelear. Dije: 'Escucha, ponte en forma y resolvamos esto'".

Cuando se le consultó si Chandler seguía siendo el oponente de McGregor, Dana White contestó tajantemente: "Definitivamente Chandler. Le gusta joder con todo el mundo. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Especialmente su oponente, o posibles oponentes". Sin dudas, el Presidente de UFC está convencido que el próximo combate de Conor será contra el excampeón de Bellator.

¿No habrá pelea entre McGregor y Chandler?

Por la posible suspensión de la pelea entre el británico y Michael, fue Conor quien dejó en claro que no tiene inconveniente alguno en llevarla a cabo. "Lo haré si ellos quieren, no problem", expuso McGregor en un tweet eliminado. "No creo que lo quieran más aunque hay muchas peleas jugosas y mi fecha de regreso es mi fecha de regreso", sumó después, en esa línea.

"Nunca me importó una mierda quién era. Alguna vez. Lucharé contra cualquiera. Incluso me los enviaré en avión, pregúntale a Paulie Malignaggi", sentenció Conor McGregor. A continuación, Michael Chandler también comentó lo siguiente en las redes sociales: "Volado y golpear alrededor. Este tipo... Recuerdo cuando sus palabras tenían una inmensa cantidad de peso. Solo di la verdad".