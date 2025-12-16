El atleta argentino Daniel Díaz Mateo vivió un episodio insólito durante su participación en la Maratón de Baja California, México: mientras se encontraba entre los primeros del pelotón, fue atropellado por un auto que circulaba en el circuito.

Tras el impacto, Díaz Mateo perdió una zapatilla, pero, al notar que podía continuar, decidió completar la carrera por su propio esfuerzo y cruzó la meta, pese a no recibir asistencia inmediata de la organización.

Actualmente radicado en Estados Unidos, Díaz Mateo participaba por primera vez en una maratón de 42 kilómetros y destacó la importancia histórica de la prueba, que este año celebró su 59ª edición. “Esta es una de las carreras más tradicionales de México. Tiene gran élite y eso me motivaba más”, señaló en diálogo con TN Running.

El corredor argentino criticó la organización: “No había vallado, solo algunos policías que no pudieron detener al auto que me chocó. Cuando me impactó, volé por el aire y se me salió una zapatilla. Luego me paré y seguí, más por bronca que por la carrera misma”. Añadió que el conductor del vehículo no fue detenido y que posteriormente realizó la denuncia en la comisaría local.

Los problemas para Díaz Mateo comenzaron incluso antes de la largada. El atleta aseguró que la persona a cargo de la elite no lo trató correctamente y que debió salir desde el fondo del pelotón.

En la competencia, el triunfo en la rama masculina fue para el mexicano Jesús Rendón, con un tiempo de 2 horas, 17 minutos y 50 segundos. En la rama femenina, la victoria correspondió a la keniana Thitu Pauline Mutwa, con 2 horas, 44 minutos y 13 segundos.

A pesar del accidente, Díaz Mateo completó la maratón y su caso generó conmoción por la falta de seguridad en el circuito, poniendo en evidencia riesgos importantes para los atletas.