El presente de Paulo Dybala en el club de la capital italiana se ha vuelto precario, un escenario que revitaliza de inmediato las esperanzas de Boca Juniors. La ilusión en los hinchas xeneizes por la posible llegada del cordobés de 32 años crece, impulsada por las recordadas declaraciones de su padre y los deseos manifestados por Leandro Paredes.

Esta expectativa aumentó luego de que "La Joya" fuera relegado al banco de suplentes por cuarta vez consecutiva en el encuentro en el que Roma venció 1-0 a Como en el Estadio Olímpico. En este último encuentro, Dybala ni siquiera ingresó, a diferencia de lo ocurrido en los tres partidos anteriores.

Su actual Director Técnico, Gian Piero Gasperini, cuyo historial incluye haber terminado peleado con Papu Gómez en Atalanta, se refirió al momento del jugador. En la previa al partido, Gasperini había expresado sus reservas: "Veremos cómo está. Ha tenido un momento positivo, pero el fútbol actual no te permite estar en condiciones precarias. Cuando está bien, no tengo ninguna duda".

Tras el encuentro, el DT volvió a la carga, aunque con un tono que sonó a formalidad: "Esto debe ser un estímulo para Paulo, que es un jugador extraordinario". Gasperini no dudó en destacar la calidad del campeón del mundo, afirmando que "Cuando está bien y juega, regatea y dispara, no hay nadie en Italia con su calidad". Sin embargo, dejó su posible regreso en suspenso al mencionar: "Quizás esté listo para el domingo, veremos cómo entrena".

La difícil actualidad de Dybala se intensifica considerando que está por entrar en los últimos seis meses de su contrato y, hasta el momento, no existen señales de una posible renovación. La prensa italiana asegura que la postura de Roma ha cambiado debido a las constantes lesiones y ausencias del atacante, por lo que el club tendría decidido "dejarlo ir al terminar su vínculo".

Desde Argentina, la dirigencia xeneize no oculta su interés. Marcelo Delgado comentó sobre el esfuerzo que deberían hacer, afirmando: "Ojalá podamos hacer el esfuerzo, más allá de si existe la posibilidad. Lo único que sé es que su contrato vence en junio de 2026. Se evaluará y veremos qué sucede". Por su parte, Leandro Paredes, quien viajó a Italia durante el periodo de vacaciones del plantel de Boca para ver a Roma, mantiene el entusiasmo y declaró: "A Dybala lo esperamos en Boca con la ilusión intacta".

Si Roma confirma la intención de no extender el vínculo, Boca quedará a la espera de "un guiño por parte del jugador". Si bien el club tiene claro que el éxito de una eventual gestión dependerá "en gran medida a la voluntad del campeón del mundo", esto se debe a que "el contrato que cobra en Europa es incomparable con lo que se paga en Argentina".