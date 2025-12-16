La advertencia a Wanda Nara sobre Payarola que le "salvó la vida"

El abogado Nicolás Payarola se encuentra bajo la lupa judicial, enfrentando cargos por supuestas estafas millonarias reiteradas y defraudación a sus propios clientes. En este contexto, Wanda Nara fue llamada a declarar como testigo, debido a que una de las once denuncias radicadas contra Payarola la involucra directamente.

Esta situación confirma las serias reservas que siempre tuvo Ana Rosenfeld sobre la contratación de Payarola, un desacuerdo que la llevó a dar un paso al costado en la defensa de Wanda Nara durante el divorcio con Mauro Icardi,. Rosenfeld relató que cuando Wanda le contó que se iba a comprar su nueva casa y que Payarola le había recomendado que hiciera la operación de determinada manera, ella le "supliqué que no lo haga". La experimentada letrada recordó: “Siento que la salvé, no solo por la plata sino también por la casa”.

La misma Wanda Nara, en su declaración testimonial, detalló el origen de la relación con el letrado hoy acusado: "Cuando yo lo contacto a Nicolás Payarola, es por recomendación de Elián Valenzuela y Ana sale".

Rosenfeld explicó que su presencia no era bienvenida en el círculo profesional de Payarola. "A él le interesaba que yo no esté al lado de ella porque si yo estaba, a Wanda nunca le hubiese pasado lo que está pasando". Además, añadió que Payarola "quería trabajar tranquilo y que nadie lo contralara. [...] Yo era un obstáculo para él".

La abogada confesó que la actitud de Payarola la hizo dudar desde el inicio de su participación: "Cuando Wanda lo contrató a Payarola, empezamos a no concordar en nada. Incluso, en un momento, hizo algunas señas que no me gustaron nada. Lo pesqué al vuelo". Rosenfeld justificó que Payarola "Le vendió un montón de cosas que, en un estado de desesperación, vos pensás que son correctas". No obstante, Wanda siempre buscó su opinión: "Todo lo que él le mandaba, ella me lo consultaba". En su declaración, Nara reconoció que su abogada prefirió correrse porque no estaba de acuerdo con Nicolás, y que ella le había dado la razón.

Las acusaciones contra Payarola no se limitan a este caso; la abogada Macarena Posse también lo acusó de deberle honorarios por 600 mil dólares, correspondientes a su trabajo en el divorcio de Mauro Icardi.