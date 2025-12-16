Publicidad
El grave accidente de la hija de Barby Franco y Burlando: terminó en el hospital

La inquietud de Sarah Burlando desató el pánico en Santiago del Estero; Barby Franco y Fernando Burlando vivieron horas de terror.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Un viaje de fútbol se convirtió en la urgencia por la caída.

Barby Franco y Fernando Burlando vivieron un fin de semana lleno de emociones contrastantes al viajar a Santiago del Estero para presenciar la final del fútbol argentino entre Estudiantes y Racing. Si bien la familia Burlando es fanática del "Pincha" y regresaron felices con la copa, padecieron un grave incidente a la llegada.

Los chicos, a esa edad, comienzan a explorar y no son conscientes del peligro, algo que se hizo evidente con Sarah. Barby relató: "Sarah estaba muy feliz, entusiasmada, inquieta, curiosa como es ella". El accidente ocurrió justo después de aterrizar. Barby contó que, al bajar del avión y subir al transfer, Sarah "se sienta mal en el asiento (camioneta frenada) y se quiso parar".

La consecuencia fue inmediata: "Se fue para atrás, se cae y dio la cabeza contra un esquinero de madera". La situación se volvió crítica rápidamente, con la presencia de "Sangre, sangre". Afortunadamente, Fernando Burlando mantuvo la calma y reaccionó a tiempo. "Fernando la agarra y le para la sangre haciéndole presión", explicó Barby.

La desesperación los llevó a actuar de inmediato: "fuimos volando al hospital más cercano de Santiago". En el centro médico, la influencer relató que a la niña "le dan 2 puntos en la cabeza (yo en shock)". Tras el susto, Franco agradeció la atención recibida en el hospital, reconociendo: “Gracias al hospital CEPSI Eva por la atención que fue ¡perfecta! Tanto para Sarah como para mí porque estaba realmente ¡en shock!”.

