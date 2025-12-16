San Juan volverá a posicionarse en el centro del bicicross continental al confirmarse que en 2026 será anfitriona de la Copa Iberoamericana y Latinoamericana de BMX. Las competencias internacionales se desarrollarán entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, en la pista del Club Bicicross San Juan, ubicada en el departamento Rawson, y estarán acompañadas por una fecha del Campeonato y Open Argentino.

La confirmación se dio a conocer oficialmente este lunes 15 de diciembre de 2025 a través de las redes sociales de la Federación Argentina de Bicicross, y fue ratificada de inmediato por el Club Bicicross San Juan, institución que será la encargada de recibir a los mejores pilotos del país y del continente.

El evento cuenta con el respaldo del Gobierno de San Juan, mediante el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, consolidando el trabajo conjunto entre el sector público y las entidades deportivas. Si bien no será la primera vez que las Copas Iberoamericana y Latinoamericana visiten la provincia, esta designación ratifica a San Juan como una de las sedes más importantes del país para una disciplina que forma parte del programa olímpico.

Aunque aún no fue confirmado oficialmente, existe una fuerte posibilidad de que la competencia sanjuanina integre el calendario del ciclo olímpico sudamericano rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En ese marco, pilotos de Argentina, Chile, Colombia y otros países de la región aprovecharán la cita para sumar puntos clave en el ranking internacional.

Además del impacto deportivo, el evento tendrá una fuerte repercusión turística. Se espera un importante flujo de visitantes durante ese fin de semana, ya que cada fecha nacional de bicicross resulta altamente convocante y, en este caso, contará con el atractivo adicional de la participación de competidores extranjeros.

Por otra parte, la Federación Argentina de Bicicross ya confirmó su calendario 2026, que contará con siete fechas. El campeonato comenzará en Vicente López (14 y 15 de marzo), continuará en Bahía Blanca (18 y 19 de abril), Río Cuarto, Córdoba (23 y 24 de mayo), Santiago del Estero (4 y 5 de julio), La Rioja (22 y 23 de agosto), tendrá su sexta cita en San Juan (23 al 25 de octubre) y cerrará en Mendoza (20 y 21 de noviembre).

Con este anuncio, San Juan reafirma su lugar como plaza clave del bicicross argentino y sudamericano, combinando deporte de alto nivel, turismo y proyección internacional.