San Juan confirma el bono de $120.000 y lo extiende también a los trabajadores contratados

El Gobierno de San Juan oficializó este martes que el bono extraordinario de $120.000, que se abonará el 16 de enero, se extenderá de manera uniforme a todo el personal de la Administración Pública Provincial, incluyendo a trabajadores del estado y a los trabajadores contratados. La decisión, dispuesta por el gobernador Marcelo Orrego, unifica el beneficio y resuelve la única incógnita que había quedado pendiente durante la mañana, cuando el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, anticipó el pago pero aclaró que el monto para los contratados aún debía ser definido.

En una entrevista en Radio Sarmiento, Achem había confirmado que tanto la planta permanente como los contratados recibirían un plus salarial en enero, aunque señaló que el valor para este último grupo estaba siendo analizado por el Ministerio de Economía y podría ser diferente. Horas después, la administración provincial zanjó la cuestión, optando por la equidad del monto para reconocer la labor de todo el equipo humano del Estado.

Un beneficio único para todos y un calendario de tres pagos

Con esta definición, tanto los empleados de planta permanente como los contratados percibirán el mismo plus de $120.000, completando así un calendario de ingresos escalonados diseñado para paliar el extenso período entre el aguinaldo y el sueldo de enero:

20 de diciembre: Medio aguinaldo.

16 de enero: Bono extraordinario de $120.000.

30 de enero: Sueldo de enero.

El pago del bono en enero responde, según explicó Achem, a una estrategia financiera provincial. Reunir los fondos necesarios —estimados en unos $5.800 millones— representa un esfuerzo significativo, que se facilita al contar con 15 días de recaudación de coparticipación en enero, luego de haber afrontado en diciembre el desembolso del medio aguinaldo.

Respecto a otros poderes, se mantiene lo indicado por el secretario: los poderes Legislativo, Judicial y los municipios, por su autonomía, deberán definir y financiar por su cuenta bonos equivalentes para sus agentes.

La medida ratifica el compromiso de la actual gestión de acompañar a todos sus trabajadores en un contexto económico complejo, asegurando que el beneficio llegue de manera integral a quienes prestan servicios en las distintas reparticiones del Estado sanjuanino.