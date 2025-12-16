Revelaron cómo Pampita "se arrastró" para desfilar en el show de María Becerra

La histórica participación de Pampita en el primer recital 360° de María Becerra en el Estadio Monumental sigue generando conversación, y fue su íntima amiga, Angie Balbiani, quien reveló el secreto detrás de la colaboración. La modelo, conocida por medir sin tacos 1.60 metros, logró "agigantar" su figura al caminar por la pasarela frente a la multitud, convirtiéndose en un ser distinto.

Balbiani, panelista que habló con Pampita el día anterior, comentó en Puro Show que la modelo estaba "feliz". La gestación de este momento épico ocurrió cuando “ellas se encontraron en un evento y ahí Caro le confesó su admiración hacia ella, y María le dijo ‘¿por qué no venís a mi recital?’". Pampita no dudó en aceptar la propuesta de Becerra.

La modelo confesó a su amiga que “nunca había desfilado ante tanta gente”, considerando que el evento reunió a noventa mil personas. Para la ocasión, Pampita, "experta en impactar", eligió un vestido de color rojo, mostrándose radiante y manteniendo la sonrisa que la caracteriza. Balbiani destacó la inteligencia del look al señalar: "Caro fue muy viva en el tema del vestido y el viento ¡Fue una cosa bellísima!". La reacción del público fue abrumadora: "La devolución de la gente en ese momento…la gente gritaba".

La experiencia resultó ser igualmente fascinante para la propia Pampita. Ella se mostró muy elogiosa con la artista, asegurando que: "Me dijo que María es lo más, la gente con la que trabaja es espectacular, Becerra se sacó fotos con todo el mundo". Según Balbiani, "Pampita estaba en las nubes, porque para ella hacer algo nuevo a esta altura del partido ¡Estaba feliz!”.

La misma modelo, Carolina Ardohain, utilizó sus redes sociales para manifestar su gratitud y alegría, escribiendo sin reservas: "Te amo fuerte @mariabecerra. Siempre gigante, tremenda artista y buena mujer Gracias por dejarme ser parte de tu show". La cantante le devolvió el cumplido, comentando en respuesta: "Qué mujer, por Dios".