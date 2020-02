Daniel Osvaldo: "Me encantaría darle una mano a Boquita"

El delantero de Banfield Daniel Osvaldo fue convocado por primera vez desde su llegada al Taladro y, mientras se perfila como suplente para el partido ante River, avisó: "Me encantaría darle una mano a Boquita el domingo".

"Lo de River no es indiscutible. Viene arriba y es difícil que pierda puntos, pero vamos a ver si podemos sacarle algún puntito para darle una mano a Boca. No escondo que soy hincha, me encantaría darle una mano a Boquita", sostuvo el atacante en diálogo con Fox Sports.

Osvaldo, de 34 años, tendrá su primera chance de ver minutos de acción con el Taladro desde su llegada en el último mercado de pases, aunque entiende que el partido será muy difícil para su equipo.

Al respecto, se refirió a las palabras de su entrenador, Julio César Falcioni, sobre los beneficios de obtener un empate en el Monumental: "No me gusta firmar empates porque siempre me gustó ir a ganar. Pero si termina el partido y empatamos, va a ser un punto que valga más que uno, por la jerarquía del rival. Tienen un equipo bárbaro y juegan muy bien al fútbol desde hace tiempo. Un empate sería un resultado positivo, pero siempre me gustó ir a ganar", cerró.