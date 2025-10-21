Daniela Celis y Thiago Medina han sido una de las parejas más mediáticas surgidas de Gran Hermano, y su vínculo sigue generando revuelo, incluso después de su reciente y sorpresiva separación. Sin embargo, la historia de amor parece tener un nuevo capítulo, al menos en el plano simbólico dentro de la casa que comparten, y la exparticipante se encargó de revelarlo a sus seguidores con un motivo que apunta directamente a la familia que formaron.

En una reciente interacción con sus followers a través de redes sociales, Daniela mostró un detalle muy significativo de su hogar: un cuadro que inmortaliza un momento junto a Thiago, el cual había quitado tras la ruptura y que ahora volvió a lucir en la pared.

Consultada por sus fans sobre este gesto que muchos interpretaron como un paso hacia la reconciliación, Celis no dudó en dar una respuesta honesta y muy sensible. "Sí, lo volví a colgar, y sé que muchos preguntaron", comenzó explicando la influencer.

La clave de la decisión no fue un simple olvido o un cambio de decoración, sino el bienestar de sus mellizas, Laia y Aimé. "Pensé mucho en mis hijas. Ellas están creciendo y quiero que vean que, si bien las cosas entre sus papás pueden cambiar, siempre seremos una familia y una foto hermosa en la pared es lo correcto para que lo sientan así", confesó Daniela, visiblemente emocionada.