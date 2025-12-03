Darío Barassi furioso contra Betular y Fer Dente: el motivo del odio

Una polémica inesperada estalló en el ámbito del espectáculo después de que Darío Barassi expresara públicamente su frustración por no haber sido elegido para un codiciado papel en el musical Hairspray. El proyecto, producido por Olga y dirigido por Fer Dente, confirmó a Damián Betular para interpretar a Edna, la madre de la protagonista, un rol que John Travolta interpretó en la película de 2007.

Barassi, al hablar con Ángel de Brito, le reprochó a Fer Dente que su sueño era encarnar ese personaje. "Yo nací para hacer el personaje de la madre de la protagonista de Hairspray. De repente, estoy en el baño, miro el video y lo veo a Betular todo draggeado", dijo Darío Barassi indignado, en LAM.

La respuesta del director, Fer Dente, no se hizo esperar, quien respondió a las quejas señalando el carácter difícil de su colega. "¿Te digo la verdad? Trabajamos juntos en Aladdin, desde ese momento dijimos de volver a trabajar juntos, pero él es la persona más histérica del mundo", lanzó Dente.

Dente justificó su elección de Betular, uniendo la decisión al presunto ego de Barassi. Entre risas, el director argumentó: "Yo elegí a Betular. Darío no hubiera querido hacer ese personaje con el ego que tiene mi amigo. La protagonista es la hija de Betular y él hubiera querido ser ella".

El director también reveló un intercambio anterior que evidenciaba la prioridades de Barassi: "Yo le vengo pidiendo de hacer una obra juntos y Darío me contesta que el año que viene va a hacer una alternativa o independiente". A lo que Barassi respondió: "Estoy en esa". Dente remató el intercambio con una advertencia: "Entonces no te quejes que no te llamo para Hairspray".

Por su parte, Damián Betular, que ya había sido informado sobre el enojo de su amigo, optó por un desafío público, invitando a una "Guerra de Ednas".

La obra Hairspray tiene previsto estrenarse en mayo de 2026. Además de Betular, Alex Pelao está confirmado. El resto del elenco, incluida la protagonista Tracy, será seleccionado a través de un casting abierto que ya ha comenzado, para el cual los interesados deben subir un video a redes sociales para postularse.