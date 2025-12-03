El sorteo realizado este miércoles en Sídney definió que Los Pumas integrarán el Grupo C del Mundial de Australia 2027 junto con Fiji, España y Canadá. Será la primera edición con 24 selecciones distribuidas en seis zonas y con la inclusión de octavos de final. Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Los grupos de Australia 2027

A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong

B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania

C: Argentina , Fiji, España, Canadá

D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal

E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa

F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue

Las sedes serán Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sídney y Townsville, y el fixture se oficializará el 3 de febrero de 2026. Además, se confirmaron los restantes grupos: Nueva Zelanda y Australia compartirán la zona A; Sudáfrica liderará la B; Irlanda encabezará la D; Francia, la E; e Inglaterra, la F. Los cruces de octavos contemplarán distintos emparejamientos entre primeros, segundos y mejores terceros.