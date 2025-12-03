La nueva alianza de Wanda Nara y Pampita que incomodó a la China Suárez

La relación entre la conductora de Los 8 escalones y la China Suárez nunca fue perfecta. Aunque con el tiempo Pampita había superado los enojos y logró establecer un trato cordial por el bienestar de los hijos que ambas comparten con Benjamín Vicuña, esta paz se habría roto. De hecho, se había visto a la mediática cuidando a Magnolia y Amancio y llevándolos de paseo, lo que demostraba una relación madura y respetuosa.

Sin embargo, la situación se tensó nuevamente debido a las recientes declaraciones polémicas de la China Suárez contra el actor chileno. Desde que la actriz blanqueó su romance con Mauro Icardi, ella adoptó una postura pública crítica hacia Vicuña, incluso llegando a calificarlo de “mal padre”. Frente a esta acusación, Pampita reaccionó rápidamente, saliendo en defensa del actor, apoyándolo y respaldándolo en sus redes sociales.

A partir de ese momento, surgieron dudas sobre cómo había quedado realmente el vínculo entre Pampita y Suárez.

Un gesto reciente de Pampita en redes sociales parece haber confirmado estas sospechas. Durante la gala de Los Personajes del Año, Wanda Nara compartió una publicación en Instagram y etiquetó a Pampita. La modelo no solo agradeció este gesto, sino que también replicó el posteo en sus historias.