Valeria Mazza criticó a Pampita por cobrar las entrevistas

Valeria Mazza marca distancia de Pampita en el debate por tarifas, mientras un viejo conflicto con Mario Pergolini resurge. La controversia se encendió cuando Mario Pergolini reveló que el equipo de su programa, Otro día perdido, intentó invitar a Pampita, pero ella solicitó una tarifa. Este cobro, que se exige en dólares, generó gran revuelo, aunque el dato de que la modelo cobra ya se conocía.

Ante esta situación, Pergolini expresó su frustración y realizó un descargo público. El conductor de El Trece comentó: “Pero, Pampa, un presupuesto tenés cuando te chocan un auto. Un presupuesto tenés para... El gasista. No te diría que tenés un presupuesto para un programa”.

Quien decidió intervenir en esta "Guerra de Divas" fue Valeria Mazza. Al ser consultada sobre el tema por Nahuel Saa (La Criti), Mazza optó por diferenciarse completamente de su colega, sentenciando: “Yo jamás he cobrado a la prensa Argentina”.

Valeria Mazza explicó que el cobro a la prensa es una práctica que depende del lugar: “Afuera es muy común que se cobre”, aclaró. Sin embargo, la diferencia con Pampita radica en que esta última "no discrimina" y exige un cobro a todos los que la convocan para sentarse en un programa, mientras que en el caso de Mazza, parece depender de dónde provenga la invitación.

A pesar de la polémica, Mazza fue consultada sobre si asistiría al programa de Pergolini. Aunque admitió que sí iría, señaló una condición particular: “Yo iría, pero no sé, tenemos que hablar primero con Mario, porque tenemos un pasado, así que vamos a ver si voy a lo de Mario, no lo sé”.