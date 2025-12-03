El Gobierno descarta intervenir la AFA, pero la acorrala con observaciones por USD 111 millones

En medio de una relación tensa y de observaciones pendientes, el Gobierno Nacional descartó formalmente la posibilidad de intervenir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Así lo afirmó Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo estatal que fiscaliza a las entidades civiles.

“Nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA”, aseguró Vitolo en diálogo con Radio Rivadavia. Y agregó: “La Inspección de Justicia no está decidida ni tampoco está pensando, ni siquiera considerando recomendar una intervención y tampoco lo está pensando el ministro de Justicia. Así que es un escenario que hay que descartar”.

Publicidad

La disputa por la jurisdicción y los trámites pendientes

Sin embargo, el funcionario aclaró que la AFA sigue bajo la órbita de control de la IGJ, contradiciendo versiones que daban por concretado un traslado de su sede a la provincia de Buenos Aires. Vitolo explicó que, si bien la asamblea de la AFA resolvió mudar su domicilio, esta decisión carece de validez hasta que no se cumplan todos los pasos legales: reformar el estatuto, obtener la aprobación de la IGJ y notificar a la jurisdicción original.

“La AFA sigue estando bajo mi órbita, a pesar de lo que la AFA dice”, afirmó de manera categórica.

Publicidad

Además, Vitolo detalló una serie de irregularidades administrativas que mantiene la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia:

Estatuto y autoridades: No presentó el estatuto modificado ante la IGJ ni regularizó la inscripción de su última comisión directiva. La asamblea que adelantó un año la renovación de autoridades está judicializada y a la espera de un fallo de la Corte Suprema.

Deudas informativas: La AFA mantiene inconsistencias en sus estados contables desde 2017. “Han colocado en una serie de partidas globales sumas ideales sin abrirlas”, señaló Vitolo, explicando que el organismo no recibió aclaraciones sobre el destino de esos fondos.

Las cuentas bajo la lupa: 111 millones de dólares por explicar

El titular de la IGJ fue específico sobre las partidas cuestionadas en los balances de la AFA, que suman unos 111 millones de dólares. Entre ellas mencionó:

Publicidad

Gastos de administración y gestión: 18 millones de dólares.

Pagos globales al Colegio de Árbitros y la Escuela Técnica: 3,5 millones de dólares.

Gastos de selecciones nacionales: 44 millones de dólares.

Aportes y subsidios a FIFA y CONMEBOL: 12,5 millones de dólares.

Vitolo aclaró que no se acusa a la AFA de malversación, pero sí se exige transparencia. “La AFA tiene que explicar gastos por ciento once millones de dólares”, enfatizó, y recordó que la entidad tiene ocho años de estados contables sin la aprobación de la IGJ.

La Superliga, en la misma situación

La situación se replica en la Superliga Profesional del Fútbol Argentino, entidad vinculada a la AFA. Vitolo indicó que debe justificar partidas por 348 millones de dólares y criticó la falta de detalle, por ejemplo, en un rubro de “rendiciones a clubes” por 72 millones de dólares en 2020. “¿Cómo puedo hacer yo un control de cruzamientos si no me dicen qué recibió qué club?”, cuestionó.

Escenarios legales posibles

Sobre una eventual intervención, Vitolo describió tres caminos posibles, pero descartó que el Ejecutivo esté activando el primero de ellos:

Vía administrativa (IGJ): Si se comprobara una violación grave, la IGJ podría recomendar la intervención al ministro de Justicia. Vía penal: Un juez podría intervenir para preservar bienes en una causa por lavado de dinero. Vía civil: Un club afiliado podría pedir la intervención judicial si considera que la AFA está en peligro por el accionar de sus autoridades.

La postura del Gobierno, a través de la IGJ, queda clara: no hay intención de una intervención política inmediata, pero tampoco habrá tolerancia para que la AFA eluda sus obligaciones de transparencia y regularidad jurídica. La pelota, por ahora, queda en la cancha de la entidad futbolera.