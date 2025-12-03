A qué famosa bajó Wanda Nara de un importante evento de famosos

El conflicto entre Wanda Nara y La Joaqui tuvo su origen tras la salida de Valentina Cervantes de Masterchef Celebrity. Se especuló que Cervantes abandonó el programa por no tolerar las indirectas de Wanda, quien supuestamente aprovechó el momento de impasse entre Valentina y Enzo Fernández para enviarle mensajes. La Joaqui, quien apoyaba a Cervantes, hizo un "picante comentario" durante la grabación del programa de despedida, desatando una fuerte pelea con Wanda.

El conflicto escaló cuando Ángel de Brito afirmó que la conductora de Masterchef Celebrity, Wanda Nara, había impuesto como condición que La Joaqui quedara afuera de la lista del evento "Los Personajes del año". Aunque Wanda negó esta información, la cantante se mantuvo en silencio.

Sin embargo, los organizadores de la fiesta se contactaron con Marina Calabró y le aseguraron que La Joaqui en realidad nunca fue invitada este año, aunque sí lo había sido el año anterior. Según la periodista, el entorno de La Joaqui habría querido "instalar esa idea".

Esta versión fue respaldada por Yanina Latorre. La panelista de SQP mostró el chat entre Juan Abraham, director de la revista, y el mánager de La Joaqui, donde queda claro que la decisión de excluirla fue tomada únicamente por la publicación.

En la conversación, Abraham aseguró: "No hay nada de raro. Es eso que te digo, nadie tiene nada contra ella. Es más, si quiere venir, que venga, sin problemas".

Pero el mánager de la cantante no se conformó con la respuesta y consultó: "¿Cómo si quiere venir que venga? ¿Ustedes consideran que ella es personaje del año o no? Es muy raro Juan".

El director de la revista dio por terminada la discusión con una respuesta tajante: "No veas fantasma donde no lo hay, realmente no hay nada raro. Ya te contesté. Está todo bien con Joaqui, simplemente hubo otras figuras elegidas, pero no es personal. Abrazo".