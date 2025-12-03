Maxi López se muda a Argentina y firmó para importantes proyectos

Maxi López está consolidando un excelente momento en Argentina. Desde su participación en MasterChef Celebrity (MCC), el exfutbolista ha logrado generar una imagen positiva y ha ganado el afecto del público local. Además, está aprovechando la oportunidad para pasar tiempo significativo con sus hijos, algo que no había podido hacer antes. Estos factores lo convencieron para tomar la decisión de probar suerte en el país y establecerse allí por un tiempo.

Antes de instalarse definitivamente, López tiene un compromiso familiar impostergable. La próxima semana regresará a Suiza para acompañar a Daniela Christiansson durante la etapa final de su embarazo hasta el nacimiento de su hijo Lando. Durante esta ausencia temporal, Yanina Latorre será su reemplazo en MasterChef Celebrity.

Publicidad

Una vez que pasen las fiestas, el exfutbolista volverá a Argentina para retomar el reality y dar inicio a una serie de nuevos proyectos laborales. Naiara Vecchio, en La Posta del Espectáculo, reveló detalles específicos sobre su agenda para el año entrante: “Maxi López tiene contrato para enero con Olga en la temporada en Mar del Pata. También hay proyectos con Telefe para hacer programas deportivos”.

López regresará inicialmente solo para enfocarse en su trabajo. Sin embargo, la mudanza de la familia está programada: tres meses después del nacimiento de Lando, Daniela Christiansson y los dos niños más pequeños viajarán a Argentina para reunirse con el resto de la familia.

Publicidad

Aparentemente, esta mudanza es el resultado de un esfuerzo conjunto, ya que se reportó que Wanda Nara había expresado su deseo de convencer a Christiansson para que vinieran, y parece que ella y Maxi López lograron su objetivo.

El exfutbolista ha manifestado que su meta principal es reunir a sus cinco hijos, lo que representaría la primera vez que puede experimentar una convivencia con una familia ensamblada. En SQP, él mismo comentó que se encuentra "recuperando el tiempo perdido con los chicos porque, por mucho tiempo, no tuvo la oportunidad de tener una normalidad con ellos”.