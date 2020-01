Darío Benedetto fue titular en triunfo de Olympique de Marsella en la Liga de Francia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero argentino Darío Benedetto fue titular en Olympique de Marsella, que derrotó hoy a Rennes por 1 a 0, como visitante, y se afirmó en el segundo puesto de la liga francesa de fútbol de primera división tras jugar el partido adelantado de la vigésima fecha.



El ex atacante de Arsenal, Defensa y Justicia, y Boca Juniors integró la formación inicial y tuvo un buen desempeño en el elenco del portugés André Villas-Boas, hasta que fue reemplazado en el segundo tiempo por el mediocampista Maxime Lopez (33m.St.).



El "Pipa", quien en mayo cumplirá 30 años, arribó en agosto de 2019 al club de Marsella, procedente de Boca y firmó un contrato de cuatro temporadas.



Benedetto jugó el primer partido de 2020 el pasado domingo por la Copa de Francia pero no marcó y su última conquista la logró el 21 de diciembre en la victoria sobre Nimes (3-1).



El tanto del triunfo de Marsellla, en el estadio Roazhon Park de Rennes, lo hizo el extremo holandés Kevin Strootman, ex Roma, (38m. St).



Con esta victoria, Olympique de Marsella sigue en el segundo lugar de la tabla de posiciones, y en puestos clasificatorios a la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa con 41 puntos, cuatro menos que el puntero, el PSG, último campeón, que tiene dos encuentros menos jugados y que cerrará la fecha el domingo ante Mónaco, como local.



Los otros partidos de la fecha serán: sábado: Burdeos- Olympique de Lyon; Toulouse- Brest; Amiens- Montpellier; Angers- Niza; Nimes- Reims; Metz- Estrasburgo. Domingo: Saint-Etienne- Nantes; Dijon- Lille.



Posiciones: PSG 45 unidades, Marsella 41, Rennes 33, Lille 31, Nantes 29, Reims, Monaco y Angers 28, Montpellier, Niza y Racing Strasbourg 27, Lyon y Bordeaux 26, Saint Etienne 25, Brest 22, Dijon 18, Metz y Amiens 17, Nimes y Touluse 12.