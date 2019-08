Datos a tener en cuenta para el TC en San Juan

Se efectuará una PRUEBA FINAL con un recorrido total de TREINTA Y OCHO (38) vueltas y/o un tiempo máximo de NOVENTA 90 minutos de duración. El ganador de la misma se llevará 40 puntos.



En caso de entrar el Pace Car, se podrá ingresar a realizar las operaciones reglamentadas (recarga de combustible o cambio de neumático/s).



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2019

11:20 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento TC (GRUPO A) 30 Minutos

11:55 a 12:25 Hs. 1er. Entrenamiento TC (GRUPO B) 30 Minutos

13:00 a 13:30 Hs. 2do. Entrenamiento TC (GRUPO A) 30 Minutos

13:35 a 13:45 Hs. Prueba de funcionamiento (Sub Grupo "A" Grupo A)

13:50 a 14:00 Hs. Prueba de funcionamiento (Sub Grupo "B" Grupo A)

14:05 a 14:35 Hs. 2do. Entrenamiento TC (GRUPO B) 30 Minutos

14:40 a 14:50 Hs. Prueba de funcionamiento (Sub Grupo "A" Grupo A)

14:55 a 15:05 Hs. Prueba de funcionamiento (Sub Grupo "B" Grupo A)

19:00 Hs. Sorteo de la conformación de largada carrera

SÁBADO 24 DE AGOSTO DE 2019

13:40 a 13:50 Hs. Prueba de funcionamiento (Sub Grupo "A" Grupo A)

13:55 a 14:05 Hs. Prueba de funcionamiento (Sub Grupo "B" Grupo A)

14:10 a 14:40 Hs. 3er. Entrenamiento TC (GRUPO B ) 30 Minutos

14:45 a 14:55 Hs. Prueba de funcionamiento (Sub Grupo "A" Grupo A)

15:00 a 15:10 Hs. Prueba de funcionamiento (Sub Grupo "B" Grupo A)

DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2019

12:50 Hs. FINAL TC 38 Vueltas o 90 (Noventa) Minutos Máximo

Ventas de entradas:

-Desde el viernes pasado en Autoentrada.com

-Se adelanta el día de comienzo de venta de entradas en el Estadio Aldo Cantoni. No comienza el viernes 16, comienza el miércoles 14 de 10 a 19 hs en boletería.

-La venta en el Autódromo San Juan Villicum comienza el jueves 22 desde las 6 hs hasta las 20 hs y se seguirá vendiendo hasta el dia domingo 25 antes del comienzo de la última actividad de ese día.