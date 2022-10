El primer cantante de la banda australiana AC/ DC, Dave Evans, llegará a San Juan para dar un recital en el Moto Encuentro nacional e internacional que se hará este fin de semana en el Camping de Rivadavia. La estrella del rock actuará el sábado 22 de octubre y los fanáticos se preparan para vivir el histórico concierto.

El Moto Encuentro se realizará el 21, 22 y 23 de octubre que reunirá miles de motoqueros de diferentes partes del país y el mundo. En el camping habrán food trucks, ferias, estacionamiento privado, bandas en vivo, sorteos, premios, bandas en vivo y estacionamiento privado.

En este sentido, tocarán grupos musicales como Wonder, Matagusanos, Vía 66, Sawabona, Huaykil, entre otros. El cierre de la convocatoria estará a cargo nada más ni nada menos que del vocalista original de AC/DC Dave Evans que llegará para deslumbrar al público con su actuación. Sin duda, una oportunidad única para estar cerca de uno de los máximos referentes del rock internacional.

Las entradas pueden adquirirse en www.accesgo.com.ar a $1.500 por día, mientras que el abono para acampar el fin de semana tendrá un valor de $2.500.

Dave Evans

Dave Evans nació en Gales y fue el primer cantante del grupo AC/DC cuando nació la banda en los años 70 de la mano de los hermanos Malcolm y Angus Young.

El artista fue parte del primer concierto del grupo en el Cheequers Nightclub de Sídney en el día de Nochevieja de 1973, donde la banda presentó en vivo su primer sencillo 'Can I Sit Next To You Girl / Rocking in The Parlour'.

Sin embargo, diversas peleas con los hermanos llevaron a Dave a abandonar la banda. Fue sustituido por Bon Scott, a quién Malcolm y Angus habían conocido poco tiempo antes y hacía las veces de chofer/plomo de la banda.

Evans continuó con su carrera musical en solitario con diferentes proyectos y bandas hasta la actualidad.