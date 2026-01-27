Tomás Galván se ha consolidado como el refuerzo inesperado para el River Plate de Marcelo Gallardo de cara a la temporada 2026. El mediocampista ofensivo, de 25 años y 1,72 metros de estatura, regresa a la institución tras haber sido cedido de forma consecutiva a Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Tigre y Vélez Sarsfield.

A pesar de que en junio de 2025 estuvo cerca de incorporarse a Gimnasia y Esgrima La Plata, su rendimiento y personalidad en el equipo de Liniers le permitieron ganarse esta nueva oportunidad en Núñez.

Durante su etapa en Vélez, Galván logró imponerse incluso tras la salida del técnico Sebastián Domínguez en marzo de 2025. Bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, el volante mantuvo su lugar por encima de fichajes de mayor trayectoria como Manuel Lanzini y Diego Valdés, destacándose por su capacidad para jugar con la cabeza levantada. Este desempeño captó la atención de Gallardo, quien busca "resetear" una línea media que no logró equilibrio ni sociedades consolidadas durante el año 2025.

En el inicio del 2026, mientras Juan Fernando Quintero asume la capitanía ante la lesión de Franco Armani, Galván ya ha tenido rodaje en la pretemporada, participando en el triunfo por penales frente a Peñarol.

Tras demostrar condiciones y mantener un perfil bajo, el futbolista decidió quedarse en el club para pelear por un puesto definitivo en la primera división del equipo millonario.