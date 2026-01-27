Jeff Bezos ha posicionado a Blue Origin como el nuevo gran contendiente en el mercado del internet satelital global con la presentación de su red TeraWave. Este sistema, diseñado para conectar empresas, centros de datos y entidades públicas, funcionará mediante una constelación de 5.408 satélites. La arquitectura se divide en 5.280 dispositivos en órbita baja (LEO) para ofrecer cargas de 144 Gbps y 128 en órbita media (MEO) que permitirán alcanzar picos de hasta 6 Tbps gracias a enlaces ópticos.

La propuesta, que iniciará su despliegue en el último trimestre de 2027 para atender a sus primeros cien mil clientes, promete conexiones simétricas y acceso abierto a internet incluso en regiones donde la infraestructura tradicional no llega.

Publicidad

Además de TeraWave, Bezos impulsa Amazon Leo, una red paralela enfocada en alcanzar a millones de usuarios bajo un esquema asequible y escalable. Según detallan las fuentes, la infraestructura de Blue Origin se apoya en enlaces de fibra óptica terrestre para asegurar una gestión de tráfico flexible en situaciones de saturación o emergencia.

En respuesta a esta competencia, la FCC de Estados Unidos autorizó a SpaceX, de Elon Musk, a lanzar 7.500 nuevos satélites de segunda generación para su red Starlink. Este permiso eleva el total de la constelación operativa a 15.000 equipos y permitirá ofrecer conectividad directa a dispositivos móviles, además de velocidades de hasta 1 gigabit por segundo. Respecto a esta decisión, el presidente de la agencia, Brendan Carr, calificó la medida como: “un punto de inflexión para habilitar servicios de próxima generación”.

Publicidad

Aunque SpaceX pretendía lanzar originalmente 30.000 unidades, la FCC aplazó la autorización de los restantes 14.988 satélites que operarían a más de 600 kilómetros de altitud. El organismo justificó el avance indicando que: “la autorización para satélites adicionales es de interés público, incluso cuando los satélites Gen2 mejorados aún no han sido probados en órbita”. Con la capacidad de operar en cinco bandas de frecuencia y actualizar equipos en órbita, la red Gen2 de Musk busca consolidarse frente al avance tecnológico de Blue Origin.