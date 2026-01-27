El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes la liberación de presos políticos en Venezuela y agradeció públicamente a la presidenta interina Delcy Rodríguez por lo que definió como un “gesto humanitario”.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron poco después de que autoridades venezolanas anunciaran la excarcelación de más de 800 personas en los últimos meses, en el contexto de un proceso de liberación que se ha intensificado desde el cambio de gobierno en Caracas.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó: “Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas”.

El presidente agregó que deseaba “dar las gracias a los líderes venezolanos por aceptar este importante gesto humanitario”, en referencia directa a la administración encabezada por Delcy Rodríguez.

El anuncio venezolano fue acompañado por declaraciones oficiales que sitúan el número de liberados en alrededor de 808 personas, aunque diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado esas cifras y señalado discrepancias en los datos reales de liberaciones.

La reacción de Trump se produce en un contexto de tensión diplomática entre Washington y Caracas, marcado por exigencias de respeto a los derechos humanos y la presión internacional para que se avance en procesos más amplios de liberación y justicia en el país sudamericano.