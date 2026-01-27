El director de Protección Civil, Carlos Heredia, confirmó que un grupo de 10 efectivos del Cuerpo de Bomberos de San Juan fue enviado al sur del país para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut, en el marco del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Los brigadistas sanjuaninos están desplegados en Cholila, cerca del Parque Nacional Los Alerces.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Heredia explicó que los bomberos partieron desde la provincia el pasado sábado y que ya se encuentran desarrollando tareas operativas de alto riesgo. “La situación está bastante desbordada, es un trabajo complejo y peligroso”, señaló el funcionario, al referirse al escenario que enfrentan los brigadistas en la zona afectada.

Según detalló, el envío del personal se realizó a través de un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de la reciente creación de la Agencia Federal de Emergencias (AFE). “Desde el Gobierno de la provincia se decidió aportar recursos humanos especializados para colaborar con Chubut”, indicó.

Heredia precisó que los bomberos sanjuaninos permanecerán en el sur por un período de 10 días, tal como lo establece el acuerdo vigente, y remarcó que se trata de personal altamente capacitado en incendios forestales. “Son bomberos preparados específicamente para este tipo de emergencias”, afirmó.

El funcionario recordó además que no es la primera vez que San Juan brinda asistencia en situaciones similares. “Ya hemos enviado brigadistas a Corrientes, Córdoba, San Luis e incluso a Chile. Contamos con gente experimentada en este tipo de trabajo”, destacó.

Actualmente, los efectivos se encuentran trabajando en la localidad de Cholila, una zona cercana al Parque Nacional Los Alerces, donde enfrentan un frente de incendio de gran magnitud, que demanda extensas jornadas de trabajo diario.

Desde Protección Civil remarcaron el compromiso de la provincia con la colaboración interjurisdiccional y el reconocimiento al esfuerzo de los bomberos que arriesgan su integridad para combatir el fuego en el sur argentino.