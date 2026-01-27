Por evitar un bache, un auto pierde el control y deja dos heridos en el límite San Juan-La Rioja

Un accidente vial se registró este martes en la Ruta Nacional 141, en las cercanías del límite interprovincial entre San Juan y La Rioja. El siniestro, que involucró a un automóvil Peugeot 208 gris, terminó con dos personas lesionadas y volvió a encender la alarma sobre el mal estado de la transitada vía.

Según la información preliminar, el conductor, un hombre de 33 años, intentó realizar una maniobra evasiva para esquivar un bache en la calzada. La acción hizo que el vehículo perdiera estabilidad y el control, quedando finalmente detenido en posición normal tras salirse de la traza del camino. En el auto viajaba también una mujer de 27 años.

Como consecuencia del impacto y la desestabilización, ambos ocupantes sufrieron lesiones de carácter leve. Fueron trasladados de inmediato al Hospital de Chepes, en La Rioja, donde recibieron la atención médica correspondiente. Afortunadamente, tras las evaluaciones clínicas, ambos recibieron el alta a las pocas horas del incidente.

El accidente vuelve a poner en primer plano la crítica condición de la Ruta Nacional 141, una vía de conexión clave para la región cuyo mantenimiento es motivo de reclamo constante por parte de usuarios y autoridades locales. La presencia de baches y roturas en el pavimento fue señalada por las autoridades como el factor desencadenante de este siniestro.