Con el inicio de 2026, Starlink, la proveedora de internet satelital de SpaceX, ha consolidado su presencia en Argentina mediante una reconfiguración agresiva de sus tarifas. La compañía de Elon Musk busca ahora competir directamente con los proveedores de fibra óptica en las grandes ciudades, bajando las barreras de entrada para la clase media que requiere estabilidad frente a la volatilidad de los prestadores tradicionales.

La reducción más drástica se observa en el hardware. Mientras que el desembarco inicial superaba los $500.000, actualmente el Kit Estándar (antena de última generación, router y cables) tiene un costo de $374.999. Además, se introdujo el Starlink Mini, un equipo portátil de bajo consumo que cuesta $142.500, ideal para nómades digitales y turistas. A estos valores se añade un costo de envío de aproximadamente $24.400.

Publicidad

En cuanto a los abonos mensuales, la oferta residencial se divide en dos: el Plan Residencial Lite, con un valor de $38.000 y velocidades de 50 a 100 Mbps en horas pico, y el Plan Residencial Estándar por $56.100, que ofrece prioridad de red, baja latencia y velocidades superiores a los 200 Mbps.

Para usuarios en movimiento, el Plan Itinerante básico (100 GB) cuesta $63.000, mientras que la versión ilimitada se sitúa en $87.500. El sector corporativo cuenta con los planes Prioridad (Business) que inician en $62.000 por 50 GB, pudiendo escalar hasta opciones de varios terabytes que superan el millón de pesos e incluyen IP fijas.

Publicidad

El servicio destaca por su facilidad "Plug & Play", permitiendo que el usuario instale el equipo sin técnicos. La empresa mantiene un periodo de prueba de 30 días con reembolso completo y ha eliminado los contratos de permanencia, permitiendo bajas sin multas. Actualmente, la facturación está totalmente integrada a métodos locales, permitiendo pagos con tarjetas argentinas en pesos con impuestos incluidos.