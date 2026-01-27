Sydney Sweeney se encuentra en el centro de una controversia legal tras escalar el icónico cartel de Hollywood durante la noche para una campaña publicitaria. La actriz fue captada ascendiendo por la letra “H” equipada con una cámara corporal, mientras su equipo instalaba un tendedero con sujetadores para promocionar su marca de lencería, un negocio financiado por el empresario Jeff Bezos en el que ha trabajado más de un año. Esta vinculación comercial explicaría también la asistencia de la intérprete a la boda del magnate y Lauren Sánchez el verano pasado.

La situación se tornó crítica tras conocerse que el permiso de FilmLA para rodar en las inmediaciones prohibía estrictamente tocar o escalar la estructura, además de incluir restricciones sobre el uso de la imagen del letrero.

La Cámara de Comercio de Hollywood, propietaria del monumento, confirmó mediante un correo electrónico que no se otorgó aprobación para interactuar con el sitio. El presidente de la organización declaró: “No se concedió ningún permiso para hacer esto, como es obligatorio”.

Pese a que la mayoría de las prendas se retiraron, entre cuatro y cinco sostenes permanecieron en el lugar tras la filmación registrada por TMZ. Especialistas indican que Sweeney podría enfrentar acusaciones de allanamiento y vandalismo, aunque por el momento no existe una investigación policial abierta ni comentarios oficiales por parte de la actriz o el Departamento de Policía de Los Ángeles.