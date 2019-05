De Pampa Vieja a Barcelona con la ilusión de ser campeón mundial

Hace 17 años nacía en Pampa Vieja, Jáchal, un pibe que le gustaba mucho el fútbol, hincha de Árbol Verde del departamento norteño, se trata de Nahuel "Nanu" Castro, hijo de Darío y Eliana. Pero de repente fue a probarse al club Racing de Jáchal en hockey sobre patines y le gustó.

Allí empezó a jugar hasta que el Deportivo Unión Estudiantil, uno de los clubes más importante del hockey sanjuanino, le puso los ojos encima y cuando "Nanu" tenía tan sólo 9 años se lo llevó para jugar en las infantiles. Desde esas edad, hasta la actualidad que tiene 17 años, se desempeña como jugador del albiverde, pero ya jugando en Primera División.

El buen rendimiento en el equipo de Alfred Bridge le significó que sea preseleccionado para la Selección Argentina Sub 19 que tiene como objetivo tratar de ganar el Mundial a desarrollarse en Villanova, Barcelona desde el 29 de junio hasta el 5 de julio del corriente año.

No sólo estuvo en la preselección, sino que el técnico Juan Manuel Garcés confía en sus condiciones por eso lo eligió para estar entre los diez jugadores que finalmente irán a jugar dicho mundial. Convirtiéndose en el primer jugador nacido en Jáchal que jugará un mundial de la especialidad.

El propio Nahuel nos dejó sus sensaciones del momento que le toca vivir y nos cuenta un poco de su vida.

-¿Fue dificil para vos venirte de Jáchal a jugar a la capital siendo tan chico?

Si, fue un sacrificio muy grande. Al principio viajaba tres veces por semana y los viernes me quedaba en la casa de la abuela de un amigo -Nahuel Pereyra-, o me quedaba en algún familiar o en la casa de los propios compañeros de la misma categoría. Allí me quedaba a dormir para poder jugar el fin de semana. Luego la situación fue mejorando un poco, tuve la posibilidad de venirme a vivir del todo a los 12 años, allí empecé la secundaria y jugaba al hockey.

-A propósito de los estudios, ¿Cómo se complementa con el hockey?

Muy bien, estoy en el último año de la secundaria, así que si Dios quiere este año termino la escuela. Voy a la escuela Normal San Martín. Ahora estoy estudiando mucho y rindiendo algunas materias para poder irme un poco más tranquilo al mundial. Pero los directivos de la escuela y los profesores me bancan.

-¿Cuánto significa la familia en este momento?

Mi familia está muy emocionada, me permitió que jugara todos estos años haciendo mucho esfuerzo para algún día llegar a vestir la camiseta de la selección y, así fue, todo esfuerzo tiene sus frutos y mi familia tiene mucho que ver en todo esto. Cuando salió el listado y se enteró mi familia, me llamaron muy emocionados, al igual que toda la gente en Jáchal. Me hicieron notas las radios de allá y ahí se enteraron de la noticia.

-¿Te van a hacer alguna despedida en tu pueblo?

Yo este fin de semana voy a Jáchal, porque nunca quise hacer el cambio de domicilio para tener al menos una excusa de volver cuando hay elecciones, así que tengo que ir a votar. Así que no se si irá a haber algo, pero si me gustaría.

-¿Qué significa que vayas vos y Matías Bridge de Estudiantil al mundial?

Si, es muy lindo que también pueda ir Mati, porque desde la categoría Mini que venimos jugando juntos, aunque él tuvo un paso por Banco Hispano pero regresó y está teniendo un gran nivel. Por eso me puse muy contento por él porque nos conocemos de toda la vida.

-¿Cómo es Alfred Bridge como entrenador?

El año pasado nos comunicaron que ibamos a subir a Primera y Alfred iba a ser el técnico. Cada uno puso su granito de arena para poder lograr grandes cosas como clasificar a un campeonato argentino, donde Estudiantil hacía mucho que no iba, igual que clasificar a una Liga A1. Así que muy contento con el trabajo de Alfred que nos enseña día a día.

-¿Hasta cuando seguís entrenando en Estudiantil?

El partido contra el SEC (3-3) fue el último que Matías y yo jugamos con el equipo, porque ahora nos metemos de lleno con los trabajos de la selección, ya sea Patín o Gimnasio.

-¿Soñás con jugar en algún momento en el hockey europeo?

Si, es un objetivo que tengo desde que empecé a jugar al hockey, el hockey europeo está en un nivel muy alto. Al principio me gustaba mucho el hockey español, pero ahora creció mucho el portugués y lo está demostrando en los resultados.

-¿Estás de novio?

No...Risas. Soltero y sin apuro. El hockey y el estudio me consumen mucho tiempo.

-¿Un sueño?

Salir campeón del mundo con la seleción.