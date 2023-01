¡De terror! Pilotos del Dakar estuvieron cerca de morir ahogados en un río

Dos pilotos reconocidos del Dakar fueron rescatados, tras un suceso espeluznante durante la tercera etapa Alula-Ha’il en Arabia Saudita. Cabe resaltar que los conductores chilenos, Francisco “Chaleco” López y su navegante Juan Pablo Latrach Vinagre, en los años 2019, 2021 y 2022, pudieron llevarse a casa tres triunfos en las cuatro últimas ediciones. Los antes mencionados se vieron en peligro por la crecida del río en la que quedaron atrapados. Posterior a eso, arriesgaron sus vidas por salvar su auto.

Luego de ser rescatados, en diálogo con la prensa, el piloto Francisco López dijo: "Arrancamos mal con un problema eléctrico y el auto comenzó fallando. Perdimos unos minutos importantes. Pero salimos a atacar y empezó a caer una tormenta cada vez fue más fuerte. Había un pequeño río que en realidad era un tremendo río. Cuando entramos el auto se quedó atascado, pero a nivel de la mitad de la rueda. Juan Pablo me dice ‘salgamos de acá porque esto va a empezar a crecer’ y efectivamente pasó así".

"Prácticamente pasó el agua por arriba en cinco minutos. Nunca me bajé del auto porque sabía que si me bajaba lo iba a perder. Lo atamos varios metros a un camión y ahí esperamos un buen rato hasta que bajara un poco (el agua). Ahí la carrera estaba prácticamente descartada para poder continuar. Se secó el motor y después pudimos llegar hasta el final. Mucho frío, hipotermia, pero estuvimos a punto de perder el auto, que fue lo más complejo", agregó el corredor del Dakar.

El momento más aterrador que atravesó uno de los pilotos del Dakar

"A Juan Pablo prácticamente se lo llevó el río. Yo estaba del otro lado del río y fue tanta el agua que entró en el auto que en un minuto empezó a flotar y se movió hacia el lado de la ribera del río. Eso fue lo que me dejó del otro lado. El río no era profundo, pero muy correntoso. En un momento no supe qué iba a pasar. Veía a los helicópteros y no sabía si se suspendía la carrera. El agua superó el nivel de la puerta. Nunca me bajé del auto y siempre me mantuve acelerado porque si no se le metía el agua por los escapes y ahí el auto no arranca más", expuso el Chaleco.

Por otro lado, Juan Pablo Latrach, sentenció: "Fue bastante feo y duro. Es lo peor que me ha pasado en el Dakar. De hecho, el agua empezó a llevarse el auto y Chaleco puso reversa y cuando se movió el Can Am (el vehículo) pudo llegar a la orilla y después un camión nos sacó. Veníamos fuerte. Intentamos cruzar el río y no pasó. Los que venían atrás empezaron a buscar por dónde pasar porque el río creció mucho. Las camionetas sí podían pasar, pero nosotros no. El río iba creciendo cada vez más".