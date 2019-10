De un total de 471 postulantes a las intendencias bonaerenses, sólo 77 son mujeres

De un total de 471 candidatos que se postulan a intendente en la provincia de Buenos Aires, sólo 77 son mujeres, de acuerdo al nuevo informe realizado por la Paridad de la Red de Parlamentarias Mentoras en el marco del Programa #Veedoras, de cara a los comicios del 27 de octubre. Según el relevamiento realizado sobre las listas municipales de la provincia de Buenos Aires al que accedió Télam, lsi bien a ley de paridad de género en territorio bonaerense no se incumple, la cantidad de mujeres candidatas a intendente "es baja", así como también su presencia "en el primer lugar de las listas de candidatos a concejales". Según el informe, los números son contundentes: de 471 candidatos/as a intendente/a, únicamente 77 (16,3%) son mujeres. Ese porcentaje es aún menor al de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en el que las mujeres representaron el 18,1% de las candidaturas a la intendencia en los municipios bonaerenses (159 precandidatas sobre un total de 876). Estos números son aún más bajos si se observa que en 68 (51.9%) de los 135 municipios bonaerenses no hay ninguna mujer candidata a intendenta, lo que significa que la ciudadanía no podrá elegir mandatarias municipales en más de la mitad de los distritos. El trabajo de la Red de parlamentarias también indica que la Izquierda tiene 24 candidatas (31,1%); el Frente de Todos, 22 (28,5%); Consenso Federal, 14 (18,1%); Juntos por el Cambio, 12 (15,8%); otros partidos vecinales, 2 (2,5%); el Frente NOS 2, (2,5%); y el Frente Patriota 1 (2%). En tanto, el porcentaje de mujeres que encabezan las nóminas para los concejos deliberantes es de 31.2% (147) pero trepa al 62,8% (296) en la categoría consejero escolar . En ese sentido, la diputada Alejandra Martínez (Frente Amplio Justicialista), integrante del Consejo Consultivo de la Red, dijo a Télam que "más allá de los avances normativos y del cumplimiento de la ley de paridad de género, es imprescindible el compromiso de los partidos políticos al momento del cierre de listas". "La paridad sustantiva vendrá de la mano del cambio cultural. Por eso, debemos aunar nuestro compromiso como mujeres políticas, para conquistar espacios de decisión y multiplicar las acciones que fomenten políticas públicas con perspectiva de género", dijo.