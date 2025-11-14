Un nuevo video promocional sobre turismo en la Argentina se volvió viral en redes sociales y abrió un intenso debate por su marcada impronta libertaria. El material audiovisual, de poco más de dos minutos, combina imágenes aéreas de destinos emblemáticos como la Patagonia, las Cataratas del Iguazú y la Quebrada de Humahuaca con frases que remiten al discurso del presidente Javier Milei, especialmente centradas en el concepto de libertad.

La campaña fue difundida semanas atrás por el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), dependiente de la Secretaría de Turismo que conduce Daniel Scioli, en el marco de la Feria Internacional de Turismo. Según fuentes oficiales, la intención es reforzar el posicionamiento del país en el mapa internacional. Desde el organismo detallaron que el material ya fue presentado también en Arabia Saudita y Emiratos Árabes, donde —según indicaron— generó una “muy buena repercusión”.

El video abre invitando a “descubrir la tierra de la libertad” y continúa con escenas de la vida cotidiana en ciudades como Buenos Aires y Córdoba, acompañadas de planos de gastronomía local, tango y fútbol. Además, incluye referencias explícitas a la gestión nacional, como la apertura económica y el llamado a invertir en el país. El relato en off destaca: “Argentina te espera con los brazos abiertos para que seas parte de una nueva era”, en un guiño directo a las políticas del actual Gobierno.

Uno de los momentos más comentados del video es la alusión al Himno Nacional: “Hace más de 200 años, pusimos esa palabra en nuestro himno, no una, sino tres veces: libertad, libertad, libertad”. Desde el Inprotur sostienen que la frase busca unir tradición histórica y contexto contemporáneo, presentando la libertad como un sello distintivo de la identidad argentina.

El contenido se viralizó rápidamente y las reacciones fueron dispares. Mientras algunos usuarios celebraron la iniciativa y resaltaron la belleza de los paisajes seleccionados, otros criticaron lo que consideran un uso de símbolos partidarios en una estrategia de promoción estatal. La discusión se encendió especialmente por la incorporación de mensajes que recuerdan al discurso libertario adoptado por el Gobierno.

La campaña llega en un momento clave, con la administración nacional enfocada en atraer turistas e inversiones extranjeras como motor de reactivación económica. Con imágenes de alto impacto visual y un mensaje cargado de simbolismo, el video busca instalar a la libertad como nuevo emblema del país y presentar a la Argentina como un destino abierto al mundo y preparado para “dejar atrás viejos paradigmas”.