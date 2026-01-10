El Gobierno nacional celebró la autorización del Consejo Europeo para avanzar con la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Desde el Ejecutivo remarcaron que el entendimiento permitirá ampliar el acceso de productos argentinos a uno de los principales mercados globales y fortalecer el vínculo comercial con el bloque europeo.

El presidente Javier Milei se expresó en redes sociales tras conocerse la decisión y respaldó el anuncio difundido por el canciller Pablo Quirno, quien señaló que el acuerdo generará “más comercio, más inversión y más empleo”. La firma está prevista para el 17 de enero en Paraguay.

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo calificó el acuerdo como “histórico” y afirmó que permitirá aumentar las exportaciones y acelerar el crecimiento económico. Según detalló, la UE eliminará aranceles al 92% de las exportaciones argentinas y otorgará acceso preferencial a otro 7,5%, lo que beneficiará a la mayoría de los productos agrícolas del Mercosur.

Caputo explicó que el tratado colocará a la Argentina en igualdad de condiciones frente a países que ya cuentan con preferencias comerciales con la UE y aportará previsibilidad regulatoria, con mejoras en procedimientos aduaneros, reducción de inspecciones físicas y mayor agilidad para productos perecederos. También destacó el impacto esperado en las pequeñas y medianas empresas, al facilitar su integración en cadenas globales de valor.

Desde la Cancillería, Quirno subrayó que el acceso preferencial será a un mercado de 450 millones de personas, considerado la tercera economía global. Además, recordó que el acuerdo es el resultado de más de 30 años de negociaciones y que, pese a la oposición de algunos países europeos, una amplia mayoría del bloque respaldó el avance del tratado.

La senadora nacional Patricia Bullrich también celebró la decisión y señaló que el acuerdo abre nuevas oportunidades de producción, empleo e inversión para el país.

En el plano europeo, la Comisión Europea quedó habilitada para firmar el acuerdo con los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—, en un acto que encabezará la presidenta Ursula von der Leyen. El tratado deberá luego ser ratificado por los parlamentos de ambos bloques antes de su entrada en vigor.