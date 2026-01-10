Publicidad
Política > Mercosur - Unión Europea

El Gobierno nacional celebró el acuerdo y destacó impacto económico

El Consejo Europeo autorizó la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El Gobierno nacional destacó la apertura de mercados, la baja de aranceles y el impacto esperado en exportaciones, inversión y empleo. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Las negociaciones llevaron alrededor de 30 años, destacó el canciller Pablo Quirno.

El Gobierno nacional celebró la autorización del Consejo Europeo para avanzar con la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Desde el Ejecutivo remarcaron que el entendimiento permitirá ampliar el acceso de productos argentinos a uno de los principales mercados globales y fortalecer el vínculo comercial con el bloque europeo.

El presidente Javier Milei se expresó en redes sociales tras conocerse la decisión y respaldó el anuncio difundido por el canciller Pablo Quirno, quien señaló que el acuerdo generará “más comercio, más inversión y más empleo”. La firma está prevista para el 17 de enero en Paraguay.

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo calificó el acuerdo como “histórico” y afirmó que permitirá aumentar las exportaciones y acelerar el crecimiento económico. Según detalló, la UE eliminará aranceles al 92% de las exportaciones argentinas y otorgará acceso preferencial a otro 7,5%, lo que beneficiará a la mayoría de los productos agrícolas del Mercosur.

Caputo explicó que el tratado colocará a la Argentina en igualdad de condiciones frente a países que ya cuentan con preferencias comerciales con la UE y aportará previsibilidad regulatoria, con mejoras en procedimientos aduaneros, reducción de inspecciones físicas y mayor agilidad para productos perecederos. También destacó el impacto esperado en las pequeñas y medianas empresas, al facilitar su integración en cadenas globales de valor.

Desde la Cancillería, Quirno subrayó que el acceso preferencial será a un mercado de 450 millones de personas, considerado la tercera economía global. Además, recordó que el acuerdo es el resultado de más de 30 años de negociaciones y que, pese a la oposición de algunos países europeos, una amplia mayoría del bloque respaldó el avance del tratado.

La senadora nacional Patricia Bullrich también celebró la decisión y señaló que el acuerdo abre nuevas oportunidades de producción, empleo e inversión para el país.

En el plano europeo, la Comisión Europea quedó habilitada para firmar el acuerdo con los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—, en un acto que encabezará la presidenta Ursula von der Leyen. El tratado deberá luego ser ratificado por los parlamentos de ambos bloques antes de su entrada en vigor.

