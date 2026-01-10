El presidente de Gustavo Petro convocó este viernes a avanzar en una estrategia regional conjunta contra el narcotráfico, y extendió una invitación a la mandataria interina de Delcy Rodríguez para coordinar esfuerzos con Venezuela en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Desde su cuenta en la red social X, Petro afirmó que las alianzas criminales vinculadas al narcotráfico se han convertido en “la excusa perfecta” para promover acciones de agresión contra países de la región, y planteó la necesidad de una respuesta conjunta entre Estados latinoamericanos y sus Fuerzas Armadas.

Publicidad

“El narco debe ser desarmado y reducido porque América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice y eso implica la unidad de sus pueblos, de sus armas y de sus Estados”, escribió el mandatario en su mensaje. Además, confirmó que invitó a la presidenta de Venezuela a trabajar “juntos en este objetivo”.

El pronunciamiento se realizó en un contexto de tensiones en la frontera colombo-venezolana, donde operan grupos armados y redes criminales financiadas por la producción y tráfico de cocaína. El llamado de Petro busca impulsar una coordinación que incluya no solo a los gobiernos, sino también a las instituciones y fuerzas militares de la región.

Publicidad

En su mensaje, el presidente colombiano sostuvo que una respuesta integral es necesaria para neutralizar a estas organizaciones criminales y subrayó que los Estados deben estar unidos para hacer frente a la desestabilización.

El llamado ocurre tras el arresto del exmandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que elevó la sensibilidad política en la región y generó un aumento de la atención sobre las redes de narcotráfico en las fronteras.