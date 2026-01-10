El presidente Javier Milei afirmó que “la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI” al analizar los cambios políticos en América Latina. Lo hizo durante una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer en CNN en Español, donde abordó política regional, economía, relaciones internacionales y proyecciones legislativas.

En el plano regional, Milei celebró la aparición de dirigentes alineados con sus ideas y sostuvo que el escenario podría ampliarse este año, con varios países atravesando procesos electorales. En ese marco, volvió a marcar diferencias con gobiernos que identifica con el socialismo del siglo XXI.

La situación de Venezuela ocupó el primer tramo del diálogo. El mandatario calificó al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura y cuestionó la legitimidad del régimen tras el desconocimiento de resultados electorales. Afirmó que el socialismo del siglo XXI busca acceder al poder por vías democráticas y luego deriva en regímenes autoritarios, sostenidos —según indicó— por el respaldo de las Fuerzas Armadas.

Consultado sobre una eventual acción internacional en Venezuela, Milei sostuvo que estaría dispuesto a acompañarla y la definió como un proceso de “liberación”. Aclaró que Argentina no recibió pedidos formales, pero afirmó que evaluaría cualquier requerimiento que se presente. También descartó que una intervención refuerce discursos antiimperialistas y remarcó que el foco debe estar en la situación institucional del país caribeño.

En cuanto a la diplomacia regional, el Presidente se mostró crítico de las salidas negociadas impulsadas por países como Brasil y confirmó que no mantiene diálogo con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Sostuvo que existen conversaciones con alrededor de diez países para conformar un bloque regional orientado a las ideas de la libertad, cuya articulación está a cargo de la Cancillería y que podría tener un primer encuentro formal en 2026.

Sobre la economía argentina, Milei defendió el ajuste fiscal aplicado por su gestión y aseguró que permitió eliminar el déficit del Tesoro y del Banco Central. Indicó que el gasto público real se redujo un 30% y que la inflación y la pobreza registraron una baja significativa. Reconoció dificultades en el consumo tradicional, pero señaló un crecimiento sostenido en las ventas por canales electrónicos.

En política exterior, el Presidente ratificó el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel y definió a China como un socio comercial relevante, aunque no geopolítico. Anticipó viajes oficiales en 2026 y dejó abierta la posibilidad de una visita a Ucrania como gesto hacia Volodímir Zelenski. También se refirió a los observatorios chinos en la Patagonia y en San Juan, y señaló que cualquier evaluación se hará en base a hechos verificables.

En el plano interno, Milei defendió las reformas enviadas al Congreso y aseguró que su administración avanzó con miles de desregulaciones. Reiteró el objetivo de convertir a la Argentina en la economía más libre del mundo y sostuvo que el próximo ciclo legislativo será clave para profundizar ese programa.

Finalmente, al abordar la agenda internacional, respaldó la postulación de Rafael Grossi para la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas y cuestionó el rumbo actual del organismo. De cara a 2026, enumeró como prioridades el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la eliminación definitiva de la inflación.