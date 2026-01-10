El valor de referencia de los $1.000 pesos chilenos volvió a convertirse en un termómetro claro del encarecimiento que enfrentan los argentinos que cruzan la cordillera este verano. En enero de 2026, ese monto ya cuesta hasta $1.700 argentinos, una cifra que marca un cambio profundo frente al escenario del verano pasado.

La comparación interanual es contundente. En enero de 2025, cubrir $1.000 CLP demandaba poco más de $1.000 argentinos, en un contexto de virtual paridad cambiaria que hacía más accesibles los gastos cotidianos en Chile. Sin embargo, a lo largo de 2025 ese equilibrio comenzó a romperse de manera sostenida.

Durante el primer trimestre del año pasado, los $1.000 chilenos ya superaban los $1.100 argentinos. A mitad de año se ubicaban cerca de los $1.250, mientras que en agosto avanzaron hacia la zona de los $1.350. Entre septiembre y octubre se registraron picos cercanos a los $1.550, y el cierre de 2025 consolidó la tendencia, con valores que oscilaron entre $1.640 y $1.700.

En términos interanuales, el aumento fue de entre 60% y 65%, explicado casi en su totalidad por el efecto del tipo de cambio. Este salto no responde a fuertes subas de precios internos en Chile, sino al fortalecimiento del peso chileno frente al peso argentino, incluso en un contexto de inflación contenida del otro lado de la cordillera.

A este proceso se sumó un factor político-económico hacia el final de 2025. Tras las elecciones presidenciales en Chile y un escenario de mayor estabilidad cambiaria, el dólar mostró una tendencia a la baja en ese país. Un dólar más barato implica, de manera directa, un peso chileno más fuerte, lo que encarece los consumos para los turistas argentinos.

Con este escenario, el verano 2026 encuentra a quienes viajan a Chile con un tipo de cambio claramente menos favorable. El peso chileno se mantiene firme y los $1.000 CLP, que hace un año casi se equiparaban al peso argentino, hoy marcan una diferencia que se siente en cada gasto diario, desde comidas hasta compras y servicios.