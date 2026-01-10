El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado en San Juan se vivirá una jornada típicamente veraniega. Las temperaturas se mantendrán elevadas, el viento será leve y las lluvias tendrán baja probabilidad durante gran parte del día, aunque hacia la noche podría registrarse un leve aumento de la inestabilidad.

Durante las primeras horas, la temperatura mínima rondará los 20°C y ascenderá rápidamente hasta los 22°C hacia media mañana. El cielo estará mayormente despejado y el viento, proveniente del sudoeste, soplará muy leve, con intensidades entre 0 y 2 km/h, generando una sensación térmica agradable para quienes comiencen temprano sus actividades.

Hacia el mediodía y la tarde, el calor se hará sentir con mayor intensidad. El termómetro marcará una máxima cercana a los 31°C, momento en el que se recomienda precaución al aire libre, mantenerse hidratado y evitar la exposición directa durante las horas de mayor calor.

El sábado cerrará con condiciones estables y un leve aumento de la nubosidad hacia la noche, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, entre 0 y 10%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.