Una situación delicada generó preocupación en el sistema de salud de Bell Ville, localidad de Córdoba, luego de que una beba recién nacida diera positivo de cocaína durante los estudios médicos realizados tras el parto. El episodio ocurrió en un centro asistencial local y activó de inmediato protocolos sanitarios y judiciales.

Según confirmaron fuentes hospitalarias, los primeros análisis toxicológicos se realizaron a la madre durante los controles habituales posteriores al nacimiento y arrojaron resultado positivo para esa sustancia. Ante ese escenario, el equipo médico dispuso exámenes específicos a la recién nacida, que confirmaron la exposición a la droga.

Tras conocerse los resultados, la beba fue derivada al área de neonatología, donde permanece internada y bajo observación constante. Desde el hospital informaron que su evolución es favorable y que, hasta el momento, no presentó síntomas graves, aunque el seguimiento es permanente debido al cuadro detectado.

Profesionales de la institución explicaron que se realizan controles frecuentes para descartar complicaciones asociadas al consumo de sustancias durante el embarazo y remarcaron que este tipo de situaciones requiere un abordaje integral, tanto médico como social.

En paralelo, el hospital dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que ya trabaja en el caso. El objetivo es garantizar la protección de la menor y definir los pasos a seguir en relación al entorno familiar una vez que reciba el alta médica.

El episodio encendió alertas dentro del sistema sanitario y reforzó la aplicación de los protocolos previstos para estos casos, que contemplan la atención médica inmediata y la notificación a los organismos correspondientes.