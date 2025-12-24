La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” y señalado como uno de los principales acusados por el triple crimen de Florencio Varela, presentó argumentos ante las autoridades peruanas para evitar su extradición a Argentina, asegurando que si es enviado podría poner en peligro su vida por las imputaciones que enfrenta.

“Pequeño J”, de 23 años y detenido en el penal de Nuevo Imperial en Cañete, Perú, es requerido por la Justicia argentina por su presunta vinculación con el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, tres jóvenes cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en el fondo de una casa en Florencio Varela en septiembre pasado.

El abogado defensor sostiene que el traslado a Argentina representaría un riesgo para la vida de su cliente debido a la “situación candente” de su imputación y pidió a las autoridades peruanas que protejan los derechos y la seguridad de Valverde Victoriano mientras se define la cuestión de extradición.

La estrategia legal se produce en paralelo a los esfuerzos de la Justicia argentina para que el acusado sea juzgado en el país, proceso que implica varias etapas judiciales en Perú antes de que se pueda concretar el traslado. La defensa busca demorar o impedir ese envío con recursos y alegatos que deben ser evaluados por los tribunales peruanos competentes.

Este desarrollo se da en el contexto de una investigación extensa sobre el caso, que ya tiene nueve personas detenidas en distintas jurisdicciones y diversas líneas de investigación relacionadas con el hecho, considerado uno de los más brutales de los últimos años en el conurbano bonaerense.