Defensa y Justicia irá a Mar del Plata sin variantes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Defensa y Justicia no presentará modificaciones para enfrentar este domingo a Aldosivi, en Mar del Plata, en partido válido por la fecha 10 de la Superliga de fútbol de Primera División.



El conjunto de Florencio Varela contó con la recuperación del mediocampista uruguayo Diego Rodríguez Berrini, que mejoró de una sobrecarga muscular.



De esta manera, el ex Independiente postergaría a Francisco Cerro, quien había trabajado como eventual titular en el equipo, a principios de semana.



Aun cuando el entrenador Mariano Soso no lo hizo público en forma oficial es casi un hecho que la alineación será la misma que la que viene de caer ante el puntero Boca Juniors, por 1-0, en el estadio Norberto Tito Tomaghello.



Entonces, la formación de Defensa y Justicia comprenderá a Ezequiel Unsain; Julio González, Juan Rodríguez, David Martínez y Rafael Delgado; Alexis Castro, Diego Rodríguez Berrini, Raúl Loaiza y Neri Cardozo; Fernando Márquez y Nicolás Fernández.



El conjunto de Reserva, dirigido por el DT Pablo De Muner, se impuso hoy a su par de Aldosivi, por 2-0, con los tantos de Juan Miritello y Juan Villagra.