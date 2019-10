Defensas de Mathov y Santos pidieron revocar sus condenas por represión en crisis de diciembre 2001

El ex secretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov, y el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, pidieron hoy a la Cámara Federal de Casación Penal que revoque las condenas en su contra por cinco homicidios ocurridos durante la represión de fuerzas de seguridad a los incidentes generados durante el 19 y 20 de diciembre de 2001 que generaron la renuncia del entonces presidente.



Así lo revelaron hoy fuentes judiciales al señalar que los abogados defensores de los ex funcionarios llevaron ese planteo a una audiencia ante la Sala Uno del máximo tribunal penal del país, que ahora quedó en condiciones de resolver.



Mathov fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión y Santos a cuatro años, al término de un juicio oral por la represión que precedió a la renuncia del ex presidente De La Rúa.



En la audiencia ante Casación, el abogado Jorge Valerga Aráoz cuestionó la investigación de la jueza federal María Servini, quien estuvo a cargo del caso en un primer momento y dijo que "no fue imparcial".



"Ella intervino antes, durante y después de los hechos. Disponía y daba órdenes. Fue ella quien a las 14.08" del 20 de diciembre de 2011 "dio la orden de despejar la Plaza de Mayo. Ella tuvo la injerencia que no tuvo Mathov", argumentó el abogado.



"No se sabe quien mató, entonces no hay ninguna razón para concluir que fue la policía. Había manifestantes que fueron a hacer lío y algunos tenían armas caseras", agregó.



Y, remarcó que "es absolutamente falso que Mathov haya planificado la represión".



Tras escuchar los argumentos de las defensas los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa quedaron en condiciones de resolver.



Las condenas fueron dictadas al término de un juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 6 el 23 de mayo de 2016.