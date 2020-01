Defensoría del Pueblo capacitará en violencia de género a jugadores del Club Universitario platense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Defensoría del Pueblo bonaerense capacitará sobre violencia de género a jugadores, técnicos, empleados y autoridades del Club Universitario de La Plata, tras la denuncia a un rugbier por haber tomado fotos íntimas de su ex pareja para luego difundirlas por un grupo de WhatsApp que compartía con otros jugadores.



Según lo informado por la Defensoría, el convenio será firmado mañana por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino y el presidente del Club Universitario de La Plata, Marcelo Galland.



La iniciativa, que será ejecutada por personal de la Defensoría, tiene como objetivo el conocimiento e identificación de los roles y estereotipos de género que inciden en prácticas erróneas, con la intención de avanzar hacia la prevención de la violencia contra las mujeres.



La semana pasada, Mara Sist, ex novia de un rugbier de Universitario, lo denunció por abuso sexual y violencia de género, aportando los nombres de los 15 rugbiers que integraban el grupo de WhatsApp donde se viralizaron sus fotos.



Sist fue pareja de un muchacho durante 3 años, ya lo había denunciado por violencia de género y obtenido una restricción perimetral que él desobedeció, y se animó a radicar una nueva denuncia tras enterarse de la realizada en redes sociales por la joven identificada como Narella R, quien contó que sin su consentimiento se habían viralizado fotos íntimas de ella con el varón que luego compartió éste por el grupo WhatsApp, algo que también le había ocurrido a Sist.



En la denuncia de Sist se solicita que se investigue como abuso sexual el hecho sufrido por la mujer, ya que cuando mantenía relaciones sexuales con el joven que practicaba rugbier ignoraba que otro hombre tomaba fotos del acto para luego viralizarlas, es decir fue un acto sexual con un tercero sacando fotos al que la mujer no prestó su consentimiento.