Olvidó su teléfono en un remís y alguien se lo dejó: tenía importantes estudios médicos 

Una sanjuanina perdió su teléfono, un IPhone 7, y ahora pide ayuda para intentar dar con el aparato, ya que ahí tenía el registro de un tratamiento médico que se hizo hace un año. La joven dejó su teléfono en un remís y a pesar de que se dio cuenta apenas se bajó, no pudo recuperarlo.

Milagros Ortega explicó que este domingo en la noche llamó a la remisera Oeste, pidió un móvil y viajó con normalidad hasta Trinidad, donde vive. Pero cuando se bajó del auto olvidó una bolsa con calzado y su teléfono.

"Me di cuenta cuando el remís iba a media cuadra", contó a DIARIO HUARPE, "intenté hacer seña pero el chofer no me vio y por eso llamé a la empresa, para que volviera antes de que tome otro pasajero". Pero, según contó la joven, desde la remisera no le contestaron a pesar de que llamó varias veces.

Al ver que por teléfono no tenía suerte fue hasta la empresa y ahí la persona que estaba a cargo pudo llamar nuevamente al móvil. Pero si bien logró recuperar sus botas, el teléfono según el chofer ya no estaba en la unidad.

Milagros fue hasta la comisaría más cercana, la Tercera y ahí dejó asentada una exposición por extravío. "Desde la empresa no tuve respuesta, me dijeron que podía denunciar al chofer, pero se hubiera solucionado si me atendían el teléfono en ese momento", reclamó la joven.

Ahora pide que cualquier persona que pueda haberlo encontrado en el remís u otro lugar se lo devuelva. "Tengo todos los estudios cuando hace un año me operaron de urgencia por un quiste de ovario grave, tenía todo en PDF", pidió. El teléfono tiene como signo identificatorio una carcasa de plástico duro con la imagen de un hombre modelando.