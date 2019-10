Del Caño criticó tanto al gobierno como al kirchnerismo y les enrostró "similitudes"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato presidencial Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, utilizó hoy la mayor parte de sus intervenciones en el debate en la Facultad de Derecho para criticar políticas del gobierno nacional y marcar similitudes con algunas medidas adoptadas por el oficialismo y el kirchnerismo.



"El presidente Mauricio Macri se va en poco tiempo, pero se quedan la crisis, el FMI y los gobernadores del Frente de Todos que fueron cómplices del gobierno nacional", sintetizó Del Caño.



A la vez, reivindicó las protestas sociales en Ecuador y en Chile, producto de que, dijo, "cuando los gobiernos intentan aplicar brutales planes de ajuste, los pueblos salen a las calles y les dicen basta", mencionó.



Y aseguró que "no es cierto que se pueda pagar una deuda ilegal, y al mismo tiempo beneficiar a los trabajadores y a los jubilados".



Al exponer sobre seguridad, Del Caño propuso crear una "comisión investigadora independiente" para casos de violencia institucional, y planteó que la conformen "víctimas de familiares, organismos de derechos humanos y otros sectores", con el objetivo de terminar con "el entramado corrupto y mafioso" que involucra a las instituciones del país.



El candidato de izquierda criticó la política de seguridad de la gestión de Macri, y en especial a la ministra Patricia Bullrich, a quien acusó de impulsar "fuerzas de seguridad militarizadas con licencia para matar".



Al referirse a "Empleo, producción e infraestructura", Del Caño propuso reducir la jornada laboral para enfrentar el desempleo y "repartir las horas de trabajo".



Al respecto, aseguró que el gobierno nacional finalizará su gestión dejando "2 millones de desocupados", por lo que pidió terminar con la "misma receta" de las "agendas patronales y el FMI", y atacó los intentos de "reforma laboral" que buscan "quitarle derecho a los trabajadores" o "modificar los convenios laborales sector por sector", indicó.



El dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas planteó, además, la convocatoria a una "asamblea constituyente libre y soberana" para que "el pueblo decida cómo salimos de la crisis".



Al hablar en el debate sobre "Federalismo, calidad institucional y rol del Estado", denunció que el Presidente "habla de transparencia" cuando "durante su gobierno se dictó un decreto para salvar a su familia de pagar la deuda que tenían con el Estado de cuando manejaban el correo y evadían impuestos".



También acusó a Macri de haber vetado "las únicas leyes que dictó el Congreso en favor de los trabajadores, como fueron la que prohibían los despidos y la que limitaban las tarifas", sostuvo.



Por su parte, en el bloque de "Desarrollo social, ambiente y vivienda", el candidato a presidente del Frente de Izquierda llamó a que el país atraviese una "transición energética" que "no solamente sea sustentable, sino que termine con los negociados".



En este punto, fustigó de nuevo tanto al kirchnerismo como al actual gobierno nacional por haber favorecido "el saqueo y contaminación de nuestros recursos naturales".



El ambiente debe ser "un derecho para todos, y no un negociado para unos pocos" porque "nuestras vidas y el planeta, valen muchísimo más que sus ganancias", afirmó Del Caño.