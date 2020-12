Delincuentes atacaron a una anciana, la encerraron en el baño y le robaron dinero

A media mañana de este martes, dos sujetos que pasaban por la vereda de una casa sobre calle Falucho, en Concepción, atacaron a una mujer de 75 años a quien sujetaron del cabello y la ingresaron a su casa para encerrarla en el baño y luego cometer el robo.

Los delincuentes aprovecharon la oportunidad de ver a la mujer de avanzada edad que estaba sola y la atacaron. La sorprendieron por la espalda y sin permitir que ella pueda verlos, la ingresaron al inmueble y la encerraron con llave en el baño.

La mujer pasó varias horas en ese lugar hasta que pasadas las 14 horas llegó su esposo y pudo rescatarla. De inmediato llamaron a la Policía y personal de Comisaría 2ª de Concepción se hizo presente para tomar testimonio de la víctima, quien no quiso ir a la comisaría.

En principio la mujer no quiso hacer denuncia porque no había podido ver a sus atacantes y por lo tanto no podía dar detalles de las características físicas o la vestimenta de los ladrones, sólo dijo que habían dejado algo de desorden en la casa y se llevaron un reproductor de DVD, una notebook y $3.000 que estaban en un cajón de un modular en el comedor de la casa.

Al domicilio también llegó personal de la División Criminalística para recabar huellas y algún elemento que hubieran dejado los delincuentes y que pudiera conducirlos a ellos.

En la zona, que está a unas cinco cuadras de la Comisaría 2ª, no hay cámaras de seguridad y para la Policía sólo sería posible dar con los delincuentes por el testimonio de algún vecino que pudiera haber visto algo y por alguna huella que podrían haber quedado en los muebles u objetos que los malvivientes tocaron.

La víctima de apellido Wiernes manifestó que ellos no tienen dinero ni objetos de valor que pudieran haber buscado los ladrones, tampoco fue golpeada ni lesionada, salvo que la tomaron del cabello para ingresarla a la casa hasta el baño.

Para la Policía fue un robo al azar y tratarán de investigar para ver si en algún allanamiento encuentran los efectos de la señora Wiernes y así poder incriminar a los delincuentes con este hecho.