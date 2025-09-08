Una conocida confitería de Capital sufrió dos robos en una misma semana. El propietario, visiblemente afectado, difundió un video en sus redes sociales para exponer la situación y manifestar su frustración ante la falta de resultados de la Justicia y la Policía de San Juan.

El primer robo ocurrió el 9 de agosto, cuando dos personas lograron ingresar a la confitería "Porota", ubicada en Lateral de Circunvalación, entre avenida Libertador e Ignacio de la Roza, rompiendo el vidrio laminado de la entrada principal. Pese a la dificultad de la tarea, los ladrones consiguieron su objetivo. Una semana después, el 16 de agosto, los mismos delincuentes regresaron al local, pero esta vez ingresaron por otra zona de la confitería.

Publicidad

Según el relato del dueño en el video, los asaltantes se llevaron un microondas y un molino digital valuado en $4.000.000. El propietario señaló que, si bien lo material se puede recuperar, lo que más afecta es la sensación de vulnerabilidad y la impotencia de ver el esfuerzo de su trabajo y el de su equipo vulnerado.

En el segundo robo, las cámaras de seguridad captaron el rostro de uno de los delincuentes. El dueño expresó su desilusión, ya que, a pesar de que la Policía y la Justicia cuentan con las imágenes que permiten identificar a la persona, el caso no ha tenido avances significativos.

Publicidad

El video fue compartido con el objetivo de dar visibilidad a un hecho que, según el testimonio, "quedó en la nada". Con este acto, el propietario busca generar conciencia sobre la problemática de la inseguridad y la falta de acción judicial.